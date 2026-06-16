बिहार में युवक की बेरहमी से हत्या, प्रेम-प्रसंग में कत्ल की आशंका
प्रेम प्रसंग में युवक की पंच और पिस्तौल की बट से पीट-पीटकर हत्या की गई है. ब्रह्मभोज में शामिल होने पटना से नालंदा आया था.
Published : June 16, 2026 at 1:48 PM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान पटना जिले के भदौर थाना क्षेत्र डुमरिया गांव निवासी भगवान कुमार (उम्र- 20 वर्ष, पिता का नाम- स्व. रामप्रीत महतो) के रूप में हुई है.
नालंदा में युवक की हत्या : स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है. मृतक भगवान कुमार दिल्ली से नानी के ब्रह्मभोज में शामिल होने बीती रात सरमेरा थाना क्षेत्र बड़ी घरियारी गांव आया था. जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.
दिल्ली से छुट्टी पर घर आया था : घटना के संबंध में मृतक के भाई सिंटू कुमार ने बताया कि मेरा भाई 3 दिन पहले दिल्ली से छुट्टी घर पर आया हुआ था. चचेरी नानी का ब्रह्मभोज और उससे एक दिन पहले भाई का बर्थडे था, तो वह यहां आया हुआ था.
''शौच के लिए घर से निकला था. पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने अचानक हमला बोल दिया. जिससे मेरा भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया. आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया.''- सिंटू कुमार, मृतक भगवान कुमार का भाई
4 लोगों से हो रही पूछताछ : इधर, घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को अपने कब्जे में लेकर बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल से पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद परिजनों को सौंपकर आगे की कार्रवाई में जुट गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है.
''प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है. हालांकि पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है. जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''-सकेंद्र कुमार बिंद, सरमेरा थानाध्यक्ष
दो लड़कियों के भागने का मामला : दरअसल, कुछ महीने पूर्व सरमेरा से दो युवती घर से फरार हो गई थी. परिवार वालों को शक हुआ कि मृतक भगवान कुमार ही युवती को बहला-फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर लेकर भाग गया है. जबकि मृतक ने अपना प्रूफ भी दिया था कि भागी युवती से उसका कोई मतलब नहीं था, वह दिल्ली में नौकरी करता है. लड़कियों की कोई जानकारी उसके पास नहीं है. बावजूद इसके लड़की के भाई इस बात को लेकर खुन्नस रखे हुए था. इसी खुन्नस में बीती रात घात लगाकर घटना को अंजाम दिया.
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