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इतना गुस्सा..! बिहार में एक युवक को इतना पीटा कि उसकी जान ले ली

बारात में ट्रॉली साइड करने को लेकर विवाद हो गया. यह इतना बढ़ा कि युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पढ़ें खबर

Murder In Muzaffarpur
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 1:19 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में बारात के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या : मृतक की पहचान राहुल कुमार (पिता विनोद सहनी) के रूप में हुई है. राहुल मीनापुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

ट्रॉली साइड करने को लेकर मारपीट : जानकारी के अनुसार, बारात के दौरान रास्ते में ट्रॉली साइड करने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट में बदल गया. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

Murder In Muzaffarpur
मृतक राहुल कुमार की फाइल फोटो (ETV Bharat)

अस्पताल ले जाने से पहले हो गई मौत : इसी दौरान कुछ लोगों ने राहुल कुमार को बेरहमी से पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पीटल (SKMCH) ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया.

''घटना की सूचना मिलते ही मीनापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.''- राजेश सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी

हर एंगल से तफ्तीश कर रही पुलिस : इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव में मातम का माहौल है. परिजन दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

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