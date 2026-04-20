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इतना गुस्सा..! बिहार में एक युवक को इतना पीटा कि उसकी जान ले ली

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में बारात के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या : मृतक की पहचान राहुल कुमार (पिता विनोद सहनी) के रूप में हुई है. राहुल मीनापुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

ट्रॉली साइड करने को लेकर मारपीट : जानकारी के अनुसार, बारात के दौरान रास्ते में ट्रॉली साइड करने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट में बदल गया. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

मृतक राहुल कुमार की फाइल फोटो (ETV Bharat)

अस्पताल ले जाने से पहले हो गई मौत : इसी दौरान कुछ लोगों ने राहुल कुमार को बेरहमी से पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पीटल (SKMCH) ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया.