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गोड्डा में पुरानी रंजिश में युवक की पीट पीटकर क्रूर तरीके से हत्या, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

गोड्डा के पथरगामाए एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

YOUTH BEATEN TO DEATH
नीरज कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 8:55 PM IST

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गोड्डा: पथरगामा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की पीट पीटकर क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नीरज कुमार (इंद्रदेव यादव के पुत्र) के रूप में हुई है. पुलिस ने घटना के तुरंत बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

रामपुर निवासी नीरज कुमार हाल ही में ग्वालियर से बीएड की परीक्षा देकर घर लौटा था. बुधवार की रात को उसके घर में घुसकर हमलावरों ने उसे रस्सी से हाथ-पैर बांध दिया और हथौड़ी से निर्मम तरीके से पीट-पीटकर घायल कर दिया. गंभीर हालत में नीरज को पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस और मृतक के परिजन का बयान (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही पथरगामा पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक के परिजनों की निशानदेही पर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनकी पूछताछ जारी है. थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह ने बताया कि मृत्यु से पहले नीरज कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे हथौड़ी से पीटा गया और हाथ-पैर रस्सी से बंधे थे. पुलिस ने घटनास्थल से रस्सी भी बरामद की है.

थाना प्रभारी ने क्या बताया

पथरगामा थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह ने बताया कि मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की गहन जांच चल रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के सही कारणों का खुलासा होगा. अभी तक प्रारंभिक जानकारी पुरानी रंजिश की ओर इशारा कर रही है, लेकिन अवैध संबंध को लेकर भी कुछ बातें सामने आ रही हैं. पुलिस सभी पहलुओं पर तहकीकात कर रही है.

परिवार की प्रतिक्रिया

मृतक के बड़े भाई रंजीत यादव ने बताया कि परिवार और आरोपियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इस संबंध में परिजनों ने पहले भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी. नीरज कुमार इंद्रदेव यादव के छोटे बेटे थे. परिवार में दो भाई और एक बहन हैं.

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