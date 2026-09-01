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बुलंदशहर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था, 3 पर FIR, हिरासत में महिला

पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल.
मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; Bulandshahr Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 10:52 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 11:14 PM IST

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बुलंदशहर : छतारी थाना क्षेत्र के गांव जिनमई में शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. युवक को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिजनों ने महिला, उसके पति और चाचा को ख़िलाफ़ तहरीर दी है. महिला को हिरासत में ले लिया गया है. बाकी आरोपियों को पकड़ने की लिए पुलिस ने तीन टीमों का गठन किया है.

मृतक युवक की पहचान जिनमई गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र के रूप में हुई है. पुष्पेंद्र रात में अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. इसी दौरान महिला का पति मौके पर पहुंच गया. आरोप है कि कमरे में पुष्पेंद्र को देख महिला का पति भड़क गया. लाठी-डंडों से पिटाई की गई. गंभीर चोट लगने से पुष्पेंद्र की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया.

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस. (Video Credit; Bulandshahr Police)

एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया, मंगलवार सुबह छतारी पुलिस को सूचना मिली थी की एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि पुष्पेद्र एक शादीशुदा महिला से उसके घर पर मिलने गया था, रात में उस महिला के पति को इस बात की जानकारी हो गई थी. महिला के पति और चाचा के द्वारा लाठी-डंडों से मारपीट की गई.

मामले में तीन लोगों के खिलाफ पुष्पेंद्र के परिजनों ने तहरीर दी है. एसएसएल को भी बुलाया गया, सभी सबूतों को इकट्ठा किया गया है. मामले में महिला को हिरासत में लिया गया है, बाकी अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है.

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Last Updated : September 1, 2026 at 11:14 PM IST

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