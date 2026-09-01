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बुलंदशहर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था, 3 पर FIR, हिरासत में महिला

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Bulandshahr Police )