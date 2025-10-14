ETV Bharat / state

युवक की पीट-पीटकर की थी हत्या, पूर्व पार्षद सहित 6 को उम्रकैद

युवक की हत्या के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने पूर्व पार्षद, उसके बेटे सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है.

Police vehicle in the court premises
कोर्ट परिसर में पुलिस वाहन (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
चूरू: जिला एवं सेशन न्यायालय ने साल 2022 के बहुचर्चित इकराम हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 6 जनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. लोक अभियोजक रोशन सिंह ने बताया कि आरोपियों ने साल 2022 में राजकीय नैत्र अस्पताल के पास 23 वर्षीय इकराम की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. हत्या के इस मामले में कोर्ट ने पूर्व पार्षद और उसके बेटे सहित 6 जनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

उन्होंने बताया कि हत्या की इस वारदात को लेकर कोतवाली थाने में साल 2022 में 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था. इस वारदात का विडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. मामले में हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने वार्ड संख्या 27 के तत्कालीन पूर्व पार्षद मोहम्मद अली को भी अनुसंधान में दोषी मान गिरफ्तार किया था. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 23 गवाहों और 64 प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर मोहम्मद अली खान, मोहम्मद रफीक उर्फ फीकू, समीर उर्फ मंटू, साहिल खोकर, असील खोकर, इमरान शेख को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

जमकर हुआ था बवाल: साल 2022 में हुए इस हत्या के बाद शहर में जबरदस्त बवाल हुआ था. आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस लाइन के आगे पीड़ित परिवार के साथ लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था. जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पूर्व पार्षद मोहम्मद अली को 120 बी में हत्या का दोषी माना और आरोपी पूर्व पार्षद के बेटे रफीक उर्फ फीकू को ब्यावर से गिरफ्तार किया था. दर्ज मामले में परिजनों ने बताया कि इकराम बाइक की सर्विस करवाने गया था. तभी आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया था.

