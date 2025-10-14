ETV Bharat / state

युवक की पीट-पीटकर की थी हत्या, पूर्व पार्षद सहित 6 को उम्रकैद

चूरू: जिला एवं सेशन न्यायालय ने साल 2022 के बहुचर्चित इकराम हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 6 जनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. लोक अभियोजक रोशन सिंह ने बताया कि आरोपियों ने साल 2022 में राजकीय नैत्र अस्पताल के पास 23 वर्षीय इकराम की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. हत्या के इस मामले में कोर्ट ने पूर्व पार्षद और उसके बेटे सहित 6 जनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

उन्होंने बताया कि हत्या की इस वारदात को लेकर कोतवाली थाने में साल 2022 में 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था. इस वारदात का विडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. मामले में हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने वार्ड संख्या 27 के तत्कालीन पूर्व पार्षद मोहम्मद अली को भी अनुसंधान में दोषी मान गिरफ्तार किया था. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 23 गवाहों और 64 प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर मोहम्मद अली खान, मोहम्मद रफीक उर्फ फीकू, समीर उर्फ मंटू, साहिल खोकर, असील खोकर, इमरान शेख को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.