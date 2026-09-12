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कानपुर: शराब के पैसे देने से इनकार करने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या

आरोपी ने 2021 में भी बड़े भाई की ली थी जान, जमानत पर था बाहर

शराब के पैसे देने से इनकार पर युवक की हत्या
शराब के पैसे देने से इनकार पर युवक की हत्या (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:41 PM IST

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कानपुर/हमीरपुर: नवाबगंज के सूर्य विहार इलाके में शराब के लिए रुपये न देने पर दबंगो के पीटाई से घायल दिनेश निषाद की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई. घटना की सुचना पर पहुंची पुलीस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जाच शुरु कर दी है.

वहीं, हमीरपुर के बिंहुनी खुर्द गांव में वृद्ध ठाकुरदास अहिरवार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, हत्या का आरोपी मृतक का छोटा बेटा नरेश अहिरवार (27) है.

घटना के संबंध में मृतक दिनेश निषाद के भाई राजेश निषाद ने बताया कि उसके 24 वर्षीय छोटे भाई दिनेश निषाद सोमवार को घर लौट रहा था, जैसे ही सूर्य बिहार स्थित केनरा बैंक के पास पहुंचा, तभी छोटू पुत्र बिंदा और दो अन्य अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने दिनेश से शराब के लिए 500 रुपये मांगे, मना करने पर ईंट-पत्थरों से हमला कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए.

मृतक के भाई राजेश निषाद ने पुलिस की शुरुआती कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है, कहा कि अस्पताल में मौत से पहले दिनेश ने खुद छोटू बिहारी और छोटू पुत्र बिंदा समेत चारों आरोपियों के नाम लिए थे. राजेश का आरोप है कि बार-बार गुहार के बावजूद नवाबगंज पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया और अस्पताल जाकर दिनेश का बयान लेना जरूरी नहीं समझा. शुक्रवार रात जब दिनेश की सांसें थम गईं, तब जाकर पुलिस अफसर हरकत में आए.

पुरानी रंजिश के बारे में जानकारी देते हुए राजेश निषाद ने बताया कि वर्ष 2021 में उनके एक अन्य भाई राजकुमार (27) की भी इसी तरह पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. उस मामले में दीपू सागर, आकाश उर्फ अक्का और विकास उर्फ विक्का समेत सात लोग नामजद थे, जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. राजेश का आरोप है कि जेल से बाहर आते ही उनके गिरोह ने रसूखदार लोगों के शह पर उसके सबसे छोटे की हत्या की है.

इस संबंध में नवाबगंज थाना प्रभारी राम केसर ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की चार टीमों का गठन किया गया है. संदेह के आधार पर अब तक तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.

वहीं, हमीरपुर मुस्करा थाना क्षेत्र के बिंहुनी खुर्द गांव में वृद्ध ठाकुरदास अहिरवार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, हत्या का आरोपी मृतक का छोटा बेटा नरेश अहिरवार (27) है. शराब के नशे में भाभी से विवाद के दौरान पिता ने विरोध किया तो नरेश ने उन पर ईंट से हमला कर दिया. इसके बाद गला घोंटकर धारदार वस्तु से वार कर मौत के घाट उतार दिया.


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