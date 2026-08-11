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चचेरे भाई को घर से बुलाया.. फिर पीट-पीटकर मार डाला

नवादा में चचेरे भाई ने युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी है. 11 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया. रिपोर्ट-सोनू कुमार

Murder in Nawada
नवादा में युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 5:49 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कहुआरा पंचायत के कहुआरा डीह गांव में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान मुकेश सिंह (40), पिता जड्डू सिंह के रूप में हुई है. मुकेश दूध का कारोबार कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. वे घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे.

लोहे की रॉड से पिटाई का आरोप: परिजनों ने चचेरे भाई झाम सिंह, मंटू सिंह समेत चार लोगों पर लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया है. मुकेश के बेटे आयुष ने बताया कि सोमवार शाम मुकेश भोज में जाने की बात कहकर घर से निकले थे. चचेरा भाई उन्हें अपने घर ले गया, जहां रॉड और लाठी से मारपीट की गई. इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें घर के पास छोड़ दिया गया.

नवादा में युवक की हत्या (ETV Bharat)

"सोमवार शाम पिता भोज में जाने की बात कहकर घर से निकले थे. उनके चचेरा भाई उन्हें अपने घर बुलाकर ले गया, जहां लोहे की रॉड से उनकी पिटाई की गई. इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें घर के पास पहुंचा दिया गया."-आयुष, मुकेश का बेटा

नल-जल विवाद बना हत्या का कारण!: परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि घटना का कारण नल-जल के पानी को लेकर विवाद था. हालांकि जमीन किसी तीसरे व्यक्ति की बताई जा रही है. आरोप है कि पांच-छह लोगों ने मिलकर मुकेश के साथ मारपीट की. घटना के वास्तविक कारण पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: मुकेश के 11 वर्षीय बेटे आयुष ने पिता की मौत पर रो-रोकर बुरा हाल किया. छोटा बेटा पीयूष करीब चार वर्ष का है और रांची में चाचा के पास रहता है. मृतक की पत्नी की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है. मुकेश ने जमीन बेचकर घर बनाया था, लेकिन अब परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

घटना के बाद चचेरा भाई फरार: सूचना मिलने पर नारदीगंज थाने के एडिशनल एसएचओ अभिषेक कुमार समेत पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया. आरोपी पक्ष के घर में ताला लगा हुआ है और परिवार फरार बताया जा रहा है.

क्या कहती है पुलिस?: सदर-2 एसडीपीओ सुरेश प्रसाद ने बताया कि बीती रात मंटू सिंह और उनके परिवार के लोग मुकेश को अपने घर ले गए. वहां लोहे की रॉड और लाठी से मारपीट की गई, जिससे उनकी मौत हो गई. मंटू सिंह के घर से लाठी और रॉड बरामद कर ली गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"सोमवार की रात मंटू सिंह और उसके परिवार के लोग मुकेश सिंह को अपने घर में ले गए थे. जहां उन्होंने मुकेश के साथ लोहे की रॉड और लाठी से मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मंटू सिंह के घर से लाठी और रॉड बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है."-सुरेश प्रसाद, सदर 2 एसडीपीओ

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इनतजार: पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की पूछताछ के बाद मौत की सटीक वजह तथा इसमें शामिल आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी हैं.

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