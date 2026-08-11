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चचेरे भाई को घर से बुलाया.. फिर पीट-पीटकर मार डाला

नवादा: बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कहुआरा पंचायत के कहुआरा डीह गांव में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान मुकेश सिंह (40), पिता जड्डू सिंह के रूप में हुई है. मुकेश दूध का कारोबार कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. वे घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे.

लोहे की रॉड से पिटाई का आरोप: परिजनों ने चचेरे भाई झाम सिंह, मंटू सिंह समेत चार लोगों पर लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया है. मुकेश के बेटे आयुष ने बताया कि सोमवार शाम मुकेश भोज में जाने की बात कहकर घर से निकले थे. चचेरा भाई उन्हें अपने घर ले गया, जहां रॉड और लाठी से मारपीट की गई. इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें घर के पास छोड़ दिया गया.

नवादा में युवक की हत्या (ETV Bharat)

"सोमवार शाम पिता भोज में जाने की बात कहकर घर से निकले थे. उनके चचेरा भाई उन्हें अपने घर बुलाकर ले गया, जहां लोहे की रॉड से उनकी पिटाई की गई. इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें घर के पास पहुंचा दिया गया."-आयुष, मुकेश का बेटा

नल-जल विवाद बना हत्या का कारण!: परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि घटना का कारण नल-जल के पानी को लेकर विवाद था. हालांकि जमीन किसी तीसरे व्यक्ति की बताई जा रही है. आरोप है कि पांच-छह लोगों ने मिलकर मुकेश के साथ मारपीट की. घटना के वास्तविक कारण पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: मुकेश के 11 वर्षीय बेटे आयुष ने पिता की मौत पर रो-रोकर बुरा हाल किया. छोटा बेटा पीयूष करीब चार वर्ष का है और रांची में चाचा के पास रहता है. मृतक की पत्नी की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है. मुकेश ने जमीन बेचकर घर बनाया था, लेकिन अब परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.