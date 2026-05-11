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आगरा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, एक गिरफ्तार

बड़े भाई से विवाद करने वाले आरोपियों से बात करने गया था हर्ष

आगरा में युवक की हत्या.
आगरा में युवक की हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 1:28 PM IST

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आगरा: ताजनगरी में छत्ता थाना क्षेत्र के धूलियागंज क्षेत्र में रविवार देर रात एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बडे भाई से विवाद के मृतक आरोपियों से बात करने गया था, तभी उसके साथ हमलारों ने मारपीट की. उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया. सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. युवक की हत्या के बाद आरोपी हमलावर भाग गए. सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई. एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, पत्तल वाली गली निवासी हर्ष जैन के बड़े भाई से मोहल्ले के कुछ युवकों का विवाद हो गया था. मारपीट भी हुई थी. बडे भाई के साथ हर्ष जैन आरोपियों से बात करने पहुंचा था. तभी आरोपियों ने हर्ष जैन के साथ जमकर मारपीट की. पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. आनन-फानन में परिजन गंभीर हालत में हर्ष जैन को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

एडीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव ने बताया कि हत्या की जानकारी होने पर छत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. इस बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की. मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद में हत्या की गई है. देवा माहौर नाम के युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर हर्ष जैन की हत्या की है. मुकदमा दर्ज करके आरोपी देवा माहौर को गिरफ्तार किया गया है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

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