ETV Bharat / state

आगरा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, एक गिरफ्तार

आगरा: ताजनगरी में छत्ता थाना क्षेत्र के धूलियागंज क्षेत्र में रविवार देर रात एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बडे भाई से विवाद के मृतक आरोपियों से बात करने गया था, तभी उसके साथ हमलारों ने मारपीट की. उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया. सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. युवक की हत्या के बाद आरोपी हमलावर भाग गए. सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई. एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, पत्तल वाली गली निवासी हर्ष जैन के बड़े भाई से मोहल्ले के कुछ युवकों का विवाद हो गया था. मारपीट भी हुई थी. बडे भाई के साथ हर्ष जैन आरोपियों से बात करने पहुंचा था. तभी आरोपियों ने हर्ष जैन के साथ जमकर मारपीट की. पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. आनन-फानन में परिजन गंभीर हालत में हर्ष जैन को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.