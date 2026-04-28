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मुज़फ़्फ़रनगर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई; दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस

मुज़फ़्फ़रनगर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई ( Photo credit: ETV Bharat )