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मुज़फ़्फ़रनगर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई; दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस

बच्चा चोरी के बेबुनियाद आरोप में युवक से की गई मारपीट के खिलाफ जांच में जुट पुलिस.

मुज़फ़्फ़रनगर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई
मुज़फ़्फ़रनगर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 8:42 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जनपद कोतवाली के शेरपुर गांव में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को भीड़ द्वारा पकड़कर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है, आरोप है कि ग्रामीणों ने युवक के हाथ-पैर बांध कर उसे बेरहमी से पीटा और फिर ई-रिक्शा से रुड़की चुंगी पुलिस चौकी ले गए.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि भीड़ युवक को “बच्चा चोर” कहकर पिटाई करती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे की है, जबकि वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ.

एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा (Video credit: ETV Bharat)



एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा के अनुसार, घटना के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लेकर जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो, बच्चा चोरी के आरोप बेबुनियाद पाए गए, इसके बाद, पुलिस अब युवक के साथ की गई मारपीट के मामले की जांच में जुट गई है.

हालांकि, जिस व्यक्ति पर बच्चा चोरी का आरोप लगा है, वह चक्कर वाली सड़क थाना सिविल लाइन का रहने वाला है. वह बच्चा चोरी का काम नहीं करता और नहीं उसका कोई आपराधिक इतिहास है, इसके बावजूद तहकीकात की जा रही है, अगर कुछ नही पाया गया, तो व्यक्ति के साथ क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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