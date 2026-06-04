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दौसा: बच्चे से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने युवक को जमकर पीटा, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

Dausa Mob Rule
नांगल राजावतान थाना, दौसा (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 1:26 PM IST

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दौसा: जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र से एक बार फिर भीड़तंत्र और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी के बेटे को एक बच्चे के साथ गलत हरकत के आरोप में स्थानीय लोगों की भीड़ ने पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट कर दी. घटना बुधवार शाम की है.

इस मामले में थाना प्रभारी नांगल राजावतान थाना प्रभारी हुसैन अली का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है. दूसरी ओर, दौसा पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ भीड़ द्वारा मारपीट करना गलत है. उन्होंने मामले की जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है.

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भीड़ ने युवक को जमकर पीटा: हैरानी की बात यह रही कि भीड़ द्वारा युवक की पिटाई किए जाने के बावजूद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मारपीट करने वालों के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, उत्तर प्रदेश निवासी एक पुजारी नांगल राजावतान क्षेत्र स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना करता है. स्थानीय लोगों ने उसके बेटे पर एक छोटे बच्चे के साथ गलत हरकत करने का शक जताया. इसी आधार पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और युवक को लात-घूसों से बुरी तरह पीट दिया.

युवक को गिरफ्तार किया: नांगल राजावतान थाना प्रभारी हुसैन अली ने बताया कि मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़वाया. इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया और शांति भंग की आशंका के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं. कुछ दिन पहले जिले के बसवा थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के शक में एक युवक को भीड़ ने पेड़ से बांधकर पीटा था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी.

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पुजारी के बेटे की पिटाई
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छेड़छाड़ के शक में युवक की पिटाई
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