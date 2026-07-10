कौशांबी में प्रेमिका से मिलने गए युवक की पीट-पीटकर हत्या
प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात सामने आ रही, पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:38 AM IST
कौशांबी: कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रेम प्रसंग के चलते एक 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस घटना में युवक की प्रेमिका भी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाड़ा गांव की है. क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांक सिंह के मुताबिक मंझनपुर थाना क्षेत्र के ओसा गांव के रहने वाले गुरु प्रसाद लोधी (पुत्र राम बदन) ने 10 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 6 बजे थाने में सूचना दी कि उनका 19 वर्षीय छोटा भाई शिव प्रसाद महुआ खाड़ा गांव में दूर के रिश्तेदार के घर गया हुआ था.
रात के समय जब शिव प्रसाद वहां पहुंचा तो रिश्तेदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे अपनी बेटी के साथ देख लिया. शिव प्रसाद और रिश्तेदार की बेटी के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध थे. देर रात लड़के को घर में पाकर लड़की के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने शिव प्रसाद को बंधक बना लिया और लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी.
बीच-बचाव करने आई अपनी ही बेटी को भी परिजनों ने नहीं बख्शा और उसे भी बुरी तरह लहूलुहान कर दिया. पिटाई के बाद जब शिव प्रसाद की हालत बेहद गंभीर हो गई, तब उसके परिजनों को घटना की जानकारी मिली. परिजन आनन-फानन में घायल शिव प्रसाद को महुआ खाड़ा गांव से लेकर अस्पताल भागे, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल प्रेमिका को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.
घटना की गंभीरता को देखते हुए मंझनपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत घटना स्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृतक शिव प्रसाद के शव का पंचनामा भरकर उसे मार्टम के लिए भेज दिया है. सीओ मंझनपुर शिवांक सिंह के मुताबिक प्रथम दृष्ट्या जांच में सामने आया है कि मृतक शिव प्रसाद का महुआ खाड़ा के रहने वाले राकेश राजपूत की बेटी के साथ प्रेम संबंध था. बीती रात युवक जब वहाँ गया, तो लड़की के परिजनों ने दोनों के साथ मारपीट की. इस घटना में युवक की मौत हो गई है, जबकि युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है. आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है. सभी दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.
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