वाराणसी में मालिश करने से इनकार पर दबंगों ने युवक को पीटा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
वायरल वीडियो में कुछ दबंगों द्वारा युवक को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:53 PM IST
वाराणसी: रामनगर स्थित मलहिया बस्ती में मालिश करने से इनकार करने पर युवक के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान गोपाल पाल (27) पुत्र रामदुलारे, निवासी सेमरा थाना मुगलसराय के रुप में हुई है.
एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह के अनुसार, पुराना रामनगर के मलहिया बस्ती निवासी सैलून संचालक नाबुज शर्मा के बेटे आशीष गंगा स्नान के लिए घाट पर जा रहे थे. इसी दौरान घाट पर मौजूद कुछ लोगों ने उनसे मालिश करने को कहा, आशीष ने इनकार किया तो सभी ने मिल कर उनसे मारपीट शुरू कर दी, फिर अगले दिन शास्त्री चौक पर आशीष के साथ मारपीट की गई.
गुरुवार रात करीब नौ बजे लाठी-डंडों से लैस होकर कई लोग मलहिया बस्ती स्थित आशीष के घर पहुंच गए. आरोपियों ने उसे घर से बाहर खींच लिया और जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों, लात, घूंसों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, वीडियो में कुछ दबंगों द्वारा युवक को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा जा रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में भर्ती कराया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की और एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी गोपाल पाल ने बताया कि उनके बीच आपसी कहासुनी हुई थी, जो बाद में लड़ाई-झगड़े में बदल गई. आरोपी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए दोबारा ऐसी घटना नहीं करने की बात कही है. पुलिस के अनुसार, आरोपी घटना में मुख्य रूप से संलिप्त था. उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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