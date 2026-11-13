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वाराणसी में मालिश करने से इनकार पर दबंगों ने युवक को पीटा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह के अनुसार, पुराना रामनगर के मलहिया बस्ती निवासी सैलून संचालक नाबुज शर्मा के बेटे आशीष गंगा स्नान के लिए घाट पर जा रहे थे. इसी दौरान घाट पर मौजूद कुछ लोगों ने उनसे मालिश करने को कहा, आशीष ने इनकार किया तो सभी ने मिल कर उनसे मारपीट शुरू कर दी, फिर अगले दिन शास्त्री चौक पर आशीष के साथ मारपीट की गई.



गुरुवार रात करीब नौ बजे लाठी-डंडों से लैस होकर कई लोग मलहिया बस्ती स्थित आशीष के घर पहुंच गए. आरोपियों ने उसे घर से बाहर खींच लिया और जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों, लात, घूंसों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, वीडियो में कुछ दबंगों द्वारा युवक को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा जा रहा है.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में भर्ती कराया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की और एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.