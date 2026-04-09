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जयपुर में सरेराह गुंडागर्दी : युवक को सड़क पर पटककर बेरहमी से पीटा, मूकदर्शक बने लोग

जयपुर : राजधानी जयपुर में सरेराह गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. महेश नगर थाना इलाके में एक युवक को सड़क पर पटककर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी में सामने आया है कि महेश नगर थाना इलाके में स्वेज फार्म सर्किल के पास आपसी लेनदेन के विवाद को लेकर कुछ युवक एक व्यक्ति को सड़क पर पटककर बेरहमी से मारपीट कर रहे थे. सरेराह एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ डर के कारण लोग मूकदर्शक बनकर देख रहे थे. मामला पुलिस के पास पहुंच गया है. वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

पुराने आपसी लेनदेन का विवाद : महेश नगर थाना अधिकारी सुरेश यादव के मुताबिक महेश नगर थाना इलाके में स्वेज फार्म रोड पर एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटने की घटना सामने आई है. कुछ युवक लेनदेन के विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट कर रहे थे. सूचना पर महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर हमला करने वाले लोग मौके से फरार हो गए. घटना का वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है. प्रथमदृष्टया मामला पुराने आपसी लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है. मारपीट रामनगर विस्तार निवासी हरिशंकर के साथ हुई है. इस पूरे मामले को लेकर हरिशंकर के रिश्तेदार मोनू शर्मा ने महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. महेश नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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