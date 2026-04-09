जयपुर में सरेराह गुंडागर्दी : युवक को सड़क पर पटककर बेरहमी से पीटा, मूकदर्शक बने लोग
प्रथमदृष्टया मामला पुराने आपसी लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है.
Published : April 9, 2026 at 1:35 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में सरेराह गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. महेश नगर थाना इलाके में एक युवक को सड़क पर पटककर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी में सामने आया है कि महेश नगर थाना इलाके में स्वेज फार्म सर्किल के पास आपसी लेनदेन के विवाद को लेकर कुछ युवक एक व्यक्ति को सड़क पर पटककर बेरहमी से मारपीट कर रहे थे. सरेराह एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ डर के कारण लोग मूकदर्शक बनकर देख रहे थे. मामला पुलिस के पास पहुंच गया है. वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.
पुराने आपसी लेनदेन का विवाद : महेश नगर थाना अधिकारी सुरेश यादव के मुताबिक महेश नगर थाना इलाके में स्वेज फार्म रोड पर एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटने की घटना सामने आई है. कुछ युवक लेनदेन के विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट कर रहे थे. सूचना पर महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर हमला करने वाले लोग मौके से फरार हो गए. घटना का वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है. प्रथमदृष्टया मामला पुराने आपसी लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है. मारपीट रामनगर विस्तार निवासी हरिशंकर के साथ हुई है. इस पूरे मामले को लेकर हरिशंकर के रिश्तेदार मोनू शर्मा ने महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. महेश नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
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पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बुधवार रात को स्वेज फार्म सर्किल के पास से जा रहा था. इस दौरान उसके जानकार मिल गए और आपस में बातचीत करने लग गए. बातचीत करने के दौरान अचानक गाली गलौच शुरू हो गई. साथ ही मारपीट करना शुरू कर दिया. करीब आधा दर्जन युवकों ने पीड़ित को सड़क पर पटक कर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार करके घायल कर दिया. मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने इस घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया.
मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो हमला करने वाले लोग फरार हो गए. बताया जा रहा है कि पीड़ित व हमलावरों के बीच पुराने लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस के मुताबिक मामले में एक युवक को डिटेन किया गया है.