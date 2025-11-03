Watch; ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोकी कार तो युवकों ने सरेआम की पिटाई, बच्ची को लॉक कर भागे, शीशा तोड़कर बचाया

ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

Social Media And Muzaffarnagar Police (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:02 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के नावल्टी चौक पर रॉन्ग साइड से आ रही अर्टिगा कार को रोका तो कार सवारों द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं हमलवारों ने वर्दी फाड़ डाली. कार सवार युवक झगड़े के बाद गाड़ी लॉक कर मौके से भाग गए. इस दौरान कार में सो रही 4 साल की बच्ची अंदर ही रह गई. बच्ची की मां उसे बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगी.

शीशा तोड़कर बच्ची को निकालाः घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. चीख-चीख कर रो रही बच्ची की मां को चुप कराया. इसके बाद पुलिस कर्मियों ने कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला और मां को सौंप दिया. पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप बच्ची के पिता और उसके दोस्त पर लगा है. घटना के वक्त ट्रैवल की अर्टिगा कार में 5 लोग मौजूद थे. इनमें ड्राइवर के अलावा बच्ची, उसके माता-पिता और पिता का दोस्त मौजूद थे. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 3 युवक ट्रैफिक पुलिस को लात-घूसों से पिटाई कर रही हैं.

मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई. (Social Media And Muzaffarnagar Police)

जुलूस में तैनात ट्रैफिक पुलिस से मारपीटः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि रविवार की शाम को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत आयोजित एक जुलूस के दौरान यातायात पुलिसकर्मी जमीन अली ड्यूटी पर तैनात थे. इस दौरान लोनी गाजियाबाद से कुछ लोग अर्टिगा कार से समारोह में सम्मिलित होने मुजफ्फरनगर आये हुए थे. जुलूस और अत्यधिक भीड़ होने के कारण से वाहन निकालने का प्रयास किया गया. ट्रैफिक पुलिस द्वारा रांग साइड से आने से रोका. इस पर कार में सवार व्यक्ति आक्रोशित हो गए. इसके बाद पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता एवं मारपीट की गई. उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया है. शीघ्र ही शेष आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

शीशा तोड़कर कार में लॉक बच्ची को निकाला गया.
शीशा तोड़कर कार में लॉक बच्ची को निकाला गया. (Social Media)

पुलिस टीम दिल्ली रवानाः सदर कोतवाली कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने बताया कि बच्ची कार में लॉक रह गई थी. कार का कोई भी शीशा नहीं खुला हुआ था. ऐसे में उसकी जान जाने का भी जोखिम था. इसलिए कार का शीशा तुड़वा कर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकला. कार को कब्जे में ले लिया गया है. जांच में फरार चालक की पहचान दिल्ली के शाहदरा इलाके के पते से हुई है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दिल्ली रवाना कर दी गई है.

आरोपी अपनी बच्ची को कार में लॉक कर भागा.
आरोपी अपनी बच्ची को कार में लॉक कर भागा. (Social Media)

इसे भी पढ़ें-मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर; 2 बदमाश गोली लगने से घायल, तीन गिरफ्तार

