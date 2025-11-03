ETV Bharat / state

Watch; ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोकी कार तो युवकों ने सरेआम की पिटाई, बच्ची को लॉक कर भागे, शीशा तोड़कर बचाया

Social Media And Muzaffarnagar Police ( Etv Bharat )

मुजफ्फरनगर: जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के नावल्टी चौक पर रॉन्ग साइड से आ रही अर्टिगा कार को रोका तो कार सवारों द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं हमलवारों ने वर्दी फाड़ डाली. कार सवार युवक झगड़े के बाद गाड़ी लॉक कर मौके से भाग गए. इस दौरान कार में सो रही 4 साल की बच्ची अंदर ही रह गई. बच्ची की मां उसे बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगी. शीशा तोड़कर बच्ची को निकालाः घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. चीख-चीख कर रो रही बच्ची की मां को चुप कराया. इसके बाद पुलिस कर्मियों ने कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला और मां को सौंप दिया. पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप बच्ची के पिता और उसके दोस्त पर लगा है. घटना के वक्त ट्रैवल की अर्टिगा कार में 5 लोग मौजूद थे. इनमें ड्राइवर के अलावा बच्ची, उसके माता-पिता और पिता का दोस्त मौजूद थे. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 3 युवक ट्रैफिक पुलिस को लात-घूसों से पिटाई कर रही हैं. मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई. (Social Media And Muzaffarnagar Police)