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ससुराल के सामने दामाद ने की जान देने की कोशिश, कोटा में मौत, भाई ने लगाए ससुराल पक्ष पर आरोप

तीन दिन तक उपचार चलने के बाद युवक की बुधवार को मौत हो गई.

Scene at the incident site
घटनास्थल का दृश्य (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 4:48 PM IST

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बूंदी/कोटा: शहर में ससुराल के सामने एक युवक के जान देने की कोशिश के मामले ने सनसनी फैला दी. युवक ने कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार को दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान कोटा के आवली रोजड़ी निवासी विक्रम सिंह के रूप में हुई है. घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है.

सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विक्रम सिंह 30 अगस्त को बूंदी स्थित अपने ससुराल पहुंचा था. उसने ससुराल के सामने खुद की जान लेने की कोशिश की. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने के कारण उसे कोटा एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां तीन दिन तक उपचार चलने के बाद बुधवार को उसकी मौत हो गई.

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भाई ने लगाए ससुराल पक्ष पर आरोप: पुलिस के अनुसार घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. फुटेज में विक्रम दिखाई दे रहा है. मृतक के बड़े भाई भगवान सिंह ने आरोप लगाया कि विक्रम की मौत के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं. उनका दावा है कि विक्रम ने भी सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष के खिलाफ आरोप लगाए हैं. हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद अभी तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई सुसाइड नोट उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही इस संबंध में कोई शिकायत दी गई.

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दो बच्चे हैं विक्रम के: मृतक के भाई भगवान सिंह ने आरोप लगाया कि विक्रम की पत्नी अधिकतर समय अपने पीहर बूंदी में रहती थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था. उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर भी विक्रम की पत्नी पीहर आई थी. विक्रम द्वारा वापस बुलाने के बावजूद उसके नहीं लौटने से वह मानसिक रूप से परेशान था. भाई का आरोप है कि ससुराल पक्ष से परेशान होकर ही विक्रम ने यह कदम उठाया. विक्रम के पीछे पत्नी और दो बच्चे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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YOUTH DIED IN KOTA DURING TREATMENT
BROTHER LEVELS ALLEGATION
दामाद ने की जान देने की कोशिश
सीसीटीवी फुटेज आए सामने
YOUTH ATTEMPTS SELF KILLING

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