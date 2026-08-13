ETV Bharat / state

एसपी ऑफिस के बाहर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, करोड़ों की ठगी को बताया वजह

भीलवाड़ा: जमीन के जाली दस्तावेज बना रुपए हड़पने वाले प्रोपर्टी डीलर से परेशान एक युवक ने गुरुवार दोपहर बाद एसपी ऑफिस के बाहर खुद पर आत्मदाह का प्रयास किया. अचानक घटे घटनाक्रम से हड़कंप मच गया. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.

इस मामले को लेकर भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने कहा कि पीड़ित युवक की बात सुनकर संबंधित थाना अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं. अगर इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो निश्चित रूप से कारवाई की जाएगी. पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर मामला क्या है. जिले की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के फुलिंया कला निवासी लक्ष्मी नारायण खटीक गुरुवार को परिवार सहित ज्ञापन देने भीलवाड़ा एसपी ऑफिस पहुंचा था. लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी डीलर ने भूखंड का पट्टा बनवाने के नाम पर परिवार से 1 करोड़ 46 लाख रुपए वसूल लिए, लेकिन न पट्टा दिया न पैसे लौटाए. नाराज लक्ष्मी नारायण ने एसपी ऑफिस के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोका और नाराज परिजनों के साथ एसपी के पास लेकर पहुंचे. पीड़ित ने मामले में कड़ी कारवाई की मांग की है.