एसपी ऑफिस के बाहर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, करोड़ों की ठगी को बताया वजह
पीड़ित युवक का आरोप है कि कुछ लोगों ने उससे भूखंड का पट्टा बनवाने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल लिए.
Published : August 13, 2026 at 5:43 PM IST
भीलवाड़ा: जमीन के जाली दस्तावेज बना रुपए हड़पने वाले प्रोपर्टी डीलर से परेशान एक युवक ने गुरुवार दोपहर बाद एसपी ऑफिस के बाहर खुद पर आत्मदाह का प्रयास किया. अचानक घटे घटनाक्रम से हड़कंप मच गया. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.
इस मामले को लेकर भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने कहा कि पीड़ित युवक की बात सुनकर संबंधित थाना अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं. अगर इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो निश्चित रूप से कारवाई की जाएगी. पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर मामला क्या है. जिले की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के फुलिंया कला निवासी लक्ष्मी नारायण खटीक गुरुवार को परिवार सहित ज्ञापन देने भीलवाड़ा एसपी ऑफिस पहुंचा था. लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी डीलर ने भूखंड का पट्टा बनवाने के नाम पर परिवार से 1 करोड़ 46 लाख रुपए वसूल लिए, लेकिन न पट्टा दिया न पैसे लौटाए. नाराज लक्ष्मी नारायण ने एसपी ऑफिस के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोका और नाराज परिजनों के साथ एसपी के पास लेकर पहुंचे. पीड़ित ने मामले में कड़ी कारवाई की मांग की है.
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पीड़ित युवक लक्ष्मीनारायण ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है. इसलिए एसपी साहब के सामने पेश हुआ हूं. उन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि षड्यंत्रपूर्वक पांच-छह साल से अलग-अलग रजिस्ट्री और पट्टे के नाम पर मेरे से 2 से सवा 2 करोड़ रुपए ले लिए गए. आरोपियों ने ना तो मेरे नाम पर पट्टे रजिस्टर्ड करवाए और ना मेरे पैसे वापस दिए. पहले भी आरोपियों से परेशान होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया था. फिर भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. मंगलवार को आरोपी ने उसे धमकी दी. इससे परेशान होकर आत्मदाह करने की कोशिश की.