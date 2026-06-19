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संभल के धनारी थाने में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास; 20-30% झुलसा, पुलिस ने बचाई जान

संभल के धनारी थाने में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: धनारी थाना परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने सबके सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. देखते ही देखते थाना परिसर में चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाकर युवक की जान बचाई. फिलहाल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद संभल की PRV को बुधवार रात करीब 1:30 बजे सूचना मिली थी कि बगड़ेर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद सभी लोगों को पूछताछ के लिए धनारी थाने ले आई. संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई. (Video Credit: ETV Bharat) गुरुवार शाम करीब 5 बजे थाना पुलिस को मौके पर मौजूद संतरी से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया है और आग लगाने का प्रयास कर रहा है. इसी दौरान उसने खुद को आग लगा ली. पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे बचाया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार व्यक्ति लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक झुलस गया है. उसकी हालत स्थिर है और बेहतर उपचार के लिए उसे संभल भेजा गया है. पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति को आशंका थी कि दूसरे पक्ष की ओर से उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है. इसी डर के कारण उसने यह कदम उठाया. अब तक किसी भी पक्ष की ओर से मारपीट के संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.