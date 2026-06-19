ETV Bharat / state

संभल के धनारी थाने में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास; 20-30% झुलसा, पुलिस ने बचाई जान

पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति को आशंका थी कि दूसरे पक्ष की ओर से उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है.

संभल के धनारी थाने में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास.
संभल के धनारी थाने में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 12:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल: धनारी थाना परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने सबके सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. देखते ही देखते थाना परिसर में चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाकर युवक की जान बचाई. फिलहाल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद संभल की PRV को बुधवार रात करीब 1:30 बजे सूचना मिली थी कि बगड़ेर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद सभी लोगों को पूछताछ के लिए धनारी थाने ले आई.

संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई. (Video Credit: ETV Bharat)

गुरुवार शाम करीब 5 बजे थाना पुलिस को मौके पर मौजूद संतरी से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया है और आग लगाने का प्रयास कर रहा है. इसी दौरान उसने खुद को आग लगा ली.

पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे बचाया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार व्यक्ति लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक झुलस गया है. उसकी हालत स्थिर है और बेहतर उपचार के लिए उसे संभल भेजा गया है.

पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति को आशंका थी कि दूसरे पक्ष की ओर से उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है. इसी डर के कारण उसने यह कदम उठाया. अब तक किसी भी पक्ष की ओर से मारपीट के संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.

घायल व्यक्ति की पहचान मोरध्वज के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जिससे किसी अन्य कारण की पुष्टि हो सके. मोरध्वज ने बताया कि उसका भाई थाने में है. उसने कहा कि दिनभर दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी. उसे आशंका थी कि उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इसलिए उसने आत्मदाह का प्रयास किया.

संभल पुलिस के मुताबिक, मामला धनारी थाना क्षेत्र का है. गांव बगडेर के घेर निवासी लखपत सिंह और भारत सिंह का एक दिन पहले मुंडन संस्कार कार्यक्रम के दौरान दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था. विवाद के दौरान मारपीट में दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया.

गुरुवार को पुलिस लखपत सिंह और भारत सिंह के खिलाफ शांति भंग की आशंका में कार्रवाई कर रही थी. इसी दौरान परिवार का सदस्य मोरध्वज पुत्र भूरे थाने पहुंचा और अपने परिजनों को निर्दोष बताते हुए पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगा.

आरोप है कि विरोध के दौरान मोरध्वज ने अचानक अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और देखते ही देखते खुद को आग के हवाले कर दिया. आग की लपटें उठते ही थाना परिसर में हड़कंप मच गया.

पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने बिना देर किए कंबल और गमछे की मदद से आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसे युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया गया. बाद में उसे संभल जिला अस्पताल भेजा गया.

यह भी पढ़ें: 'शहजाद' से 'शंकर' बना युवक परिवार सहित पहुंचा गांव; सहारनपुर में ढाेल-नगाड़े से स्वागत

TAGGED:

SAMBHAL YOUTH SUICIDE ATTEMPT
YOUTH ATTEMPTS SELF IMMOLATION
SAMBHAL DHANARI POLICE STATION
SAMBHAL POLICE VIRAL VIDEO NEWS
SAMBHAL LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.