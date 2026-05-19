एसपी कार्यालय में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, थाने में दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई नहीं होने से था परेशान
युवक दोपहर तक बोलने की स्थिति में नहीं था. उसके ठीक होने के बाद पूरे मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी.
Published : May 19, 2026 at 3:43 PM IST
अजमेर: अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल युवक को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है.
पीड़ित युवक पप्पू मामली निवासी बांदरसिंदरी ने अपने भाई और रिश्तेदार के खिलाफ पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर वहां के थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसका आरोप था कि भाई और रिश्तेदार ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन बांदरसिंदरी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी. उच्च अधिकारियों से भी जब न्याय की उम्मीद नहीं मिली, तो उसने यह कदम उठाया.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि पीड़ित युवक एसपी को परिवाद देकर कार्यालय से बाहर आया और आत्महत्या का प्रयास किया. वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत उसे जेएलएन अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने कहा कि प्राथमिकता युवक की जान बचाना है, इसलिए उसका इलाज कराया जा रहा है. सिविल लाइन थाना प्रभारी और नॉर्थ सीओ शिवम शर्मा अस्पताल में मौजूद हैं. युवक दोपहर तक बोलने की स्थिति में नहीं था. उसके ठीक होने के बाद पूरे मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया है कि युवक का परिवार के साथा जमीन बंटवारे को लेक विवाद चल रहा था.