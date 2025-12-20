ETV Bharat / state

कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, बोला- हमारी कोई नहीं सुन रहा, मर जाने दो

युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास. ( Photo Credit; kanpur Police )

कानपुर : संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया. पकड़े जाने पर युवक चिल्लाने लगा. कहा, सर हमारी कोई नहीं सुन रहा, आज मैं जान दे दूंगा, मैं न्याय के लिए भटक रहा हूं. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों को भेजकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है. वहीं डीसीपी ईस्ट ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है. प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ा. (Video Credit; kanpur Police) आत्मदाह करने का प्रयास करने वाला युवक रणजीत उर्फ बउवन नर्वल थाना क्षेत्र के करबिगवां गांव का रहने वाला है. पीड़ित रणजीत उर्फ बउवन सिंह ने बताया, परिवार के ही सत्येंद्र, अभय सिंह और अखिलेश सिंह ने मेरे घर की नली तोड़कर बंद कर दी है. इसके कारण मेरे कच्चे मकान में नाली का पानी भर रहा है और घर गिरने का खतरा बना हुआ है. मैं अपने घर में दो भाइयों राकेश और रणधीर के साथ रहता हूं. पिता महावीर सिंह का पांच साल पहले निधन हो चुका है.