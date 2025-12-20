ETV Bharat / state

कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, बोला- हमारी कोई नहीं सुन रहा, मर जाने दो

डीएम ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है. डीसीपी ईस्ट ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है.

युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास.
युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास. (Photo Credit; kanpur Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 10:50 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 11:11 PM IST

कानपुर : संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया. पकड़े जाने पर युवक चिल्लाने लगा. कहा, सर हमारी कोई नहीं सुन रहा, आज मैं जान दे दूंगा, मैं न्याय के लिए भटक रहा हूं. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों को भेजकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है.

वहीं डीसीपी ईस्ट ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है. प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ा. (Video Credit; kanpur Police)

आत्मदाह करने का प्रयास करने वाला युवक रणजीत उर्फ बउवन नर्वल थाना क्षेत्र के करबिगवां गांव का रहने वाला है. पीड़ित रणजीत उर्फ बउवन सिंह ने बताया, परिवार के ही सत्येंद्र, अभय सिंह और अखिलेश सिंह ने मेरे घर की नली तोड़कर बंद कर दी है. इसके कारण मेरे कच्चे मकान में नाली का पानी भर रहा है और घर गिरने का खतरा बना हुआ है. मैं अपने घर में दो भाइयों राकेश और रणधीर के साथ रहता हूं. पिता महावीर सिंह का पांच साल पहले निधन हो चुका है.

पुलिस ने थाने से भगाया : रणजीत ने बताया, मैं खेती किसानी करके परिवार का भरण पोषण करता हूं. पड़ोसी धमकाते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा फौज में है कहीं भी शिकायत कर लो कुछ नहीं होगा. कई बार मां के साथ थाने गया, यहां तक की एसडीएम से लेकर लखनऊ तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई. बउवन की मां रीना ने बताया, पड़ोसी महिलाओं ने मारपीट की, यहां तक की सीने पर चढ़कर लात मारी. पुलिस के पास गए तो भगा दिया गया.

पुलिसकर्मियों ने बचाया : डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने कहा, शनिवार को नर्वल तहसील का रहने वाला बउवन सिंह संपूर्ण समाधान दिवस में आत्मदाह की कोशिश की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को तत्काल रोक लिया. पूछताछ में बउवन ने बताया कि उसके घर के सामने एक नाली है, जिससे पानी निकलता है. पड़ोसी ने उसे रोक दिया है जिससे कि उसके घर में पानी जमा हो रहा है.

एसडीएम और एसीपी चकेरी को जांच का आदेश : डीसीपी ईस्ट ने कहा, तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम और एसीपी चकेरी को मौके पर जाकर जांच करने का आदेश दिया है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

