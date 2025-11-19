बच्चों की गेंद गाड़ी में लगने के बाद विवाद, वाहन स्वामी पर फायर करने की कोशिश, मिस हुआ तो बट से मारा
खेलते समय बच्चों की गेंद गाड़ी से टकराई, मना करने पर युवक ने पहले तमंचे से फायर करने की कोशिश की, फिर बट से मारा
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में खेल-खेल में शुरू हुआ बच्चों का मामूली सा विवाद मंगलवार शाम एक बड़ी घटना में बदल गया. मामला ग्राम टांडा मल्लू क्षेत्र का है. यहां बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद उनके परिजनों में तनातनी हो गई. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
गाड़ी पर गेंद टकराने के बाद विवाद: घायल मोहम्मद इरफान ने बताया कि मोहल्ले के कुछ बच्चे गली में गेंद खेल रहे थे. खेल के दौरान गेंद उनकी खड़ी गाड़ी से टकरा गई. इस पर उन्होंने बच्चों को समझाते हुए घर जाने को कहा. इरफान का आरोप है कि इसी बीच गांव के पूर्व प्रधान सब्बार का भतीजा अनस मौके पर आ गया. अनस बिना किसी बात के विवाद को बढ़ाने लगा.
वाहन स्वामी को हमला कर घायल किया: इरफान ने बताया कि अनस ने अचानक तमंचा निकालकर उन पर फायर करने की कोशिश की. संयोग से फायर मिस हो गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई. लेकिन फायर मिस होने के बाद अनस बौखला गया. उसने तमंचे की बट से इरफान के सिर पर जोरदार हमला कर दिया. वार इतना तेज था कि इरफान मौके पर ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.
घायल अस्पताल में भर्ती: घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इरफान का उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार सिर पर गंभीर चोट आई है, लेकिन स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है.
हमलावर की तलाश में पुलिस: उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची. पुलिस ने घायल इरफान का बयान दर्ज कर लिया है. आरोपी अनस की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों के अनुसार इस क्षेत्र में पहले भी छोटे-मोटे विवाद होते रहे हैं, लेकिन मंगलवार की घटना ने सभी को चौंका दिया. लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न दोहराई जाए. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
