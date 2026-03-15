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बाड़मेर: युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, पुलिस ने 5 घंटे में आरोपियों के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर

​बाड़मेर : जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के बिशाला गांव में शनिवार को सरेराह एक युवक पर जानलेवा हमले की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. बाइक सवार युवक पर कुल्हाड़ी और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मरणासन्न हालत में छोड़ दिया गया. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित एक्शन लिया और महज 5 घंटे के भीतर आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया.

​क्या है पूरा मामला? : ​पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के अनुसार, बिशाला आगौर निवासी 20 वर्षीय महेश जाट अपने भाई दिनेश के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे रजाक, जमील उर्फ मोडा खां और बशीर ने उन्हें रुकवाया. आरोपियों ने महेश पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया. हमले में महेश के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. घायल युवक को लहू लुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां गंभीर स्थिति होने के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

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