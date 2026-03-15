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बाड़मेर: युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, पुलिस ने 5 घंटे में आरोपियों के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा और उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया.

पुलिस का 'बुलडोजर' एक्शन
पुलिस का 'बुलडोजर' एक्शन (फोटो ईटीवी भात बाड़मेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 7:20 AM IST

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​बाड़मेर : जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के बिशाला गांव में शनिवार को सरेराह एक युवक पर जानलेवा हमले की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. बाइक सवार युवक पर कुल्हाड़ी और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मरणासन्न हालत में छोड़ दिया गया. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित एक्शन लिया और महज 5 घंटे के भीतर आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया.

​क्या है पूरा मामला? : ​पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के अनुसार, बिशाला आगौर निवासी 20 वर्षीय महेश जाट अपने भाई दिनेश के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे रजाक, जमील उर्फ मोडा खां और बशीर ने उन्हें रुकवाया. आरोपियों ने महेश पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया. हमले में महेश के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. घायल युवक को लहू लुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां गंभीर स्थिति होने के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

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घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा जिला अस्पताल पहुंचे और पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर बिशाला गांव पहुंचे. इधर घटना के 5 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. बाउंड्री वॉल और केबिन को ढहा दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस का जाप्ता तैनात रहा.

​पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि वारदात को गम्भीरता से लेते हुए तुरंत एएसपी , सीओ बाड़मेर ओर ग्रामीण थानाधिकारी को मय जाब्ता को तुरन्त घटनास्थल पर भेजा गया तथा अन्य थानो से पर्याप्त जाब्ता व एफएसएल, एमओबी टीम को मौके पर भेजा गया. इस वारदात के सम्बन्ध में प्रार्थी लक्ष्मण जाट की रिपोर्ट पर मुलजिम रजाक, जमील उर्फ मोडा खां व बशीर पिसरान मीरखां व मीरखां की पत्नी जाति मोयला कुम्भार निवासी बिशाला के विरूद्ध पुलिस थाना ग्रामीण पर मुकदमा बीएनएस में दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी रजक, जमील , बशीर पिसरान मीरखां को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है.

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