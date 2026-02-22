ETV Bharat / state

रायबरेली में युवक ने मंदिर में त्रिशूल से हमला करके तोड़ा शिवलिंग, गिरफ्तार

रायबरेली: यूपी के रायबरेली में मंदिर के अंदर एक युवक ने त्रिशूल से शिवलिंग तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, ऊंचाहार थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव में मौजूद प्रसिद्ध गौरीशंकर महादेव मंदिर की सीसीटीवी में एक वीडियो के मुताबिक, शुक्रवार की रात एक युवक मंदिर में रखे त्रिशूल को उठाकर शिवलिंग पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है. उसने मंदिर में रखे डमरू को भी तोड़ दिया.

आरोपी युवक 10 मिनट तक मंदिर में उत्पात मचाता रहा. मंदिरों के सेवादारों के शोर मचाने पर वह युवक जब भागने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद मंदिर समिति के उपाध्यक्ष लोकनाथ मिश्र ने शनिवार को ऊंचाहार थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी की पहचान कुलदीप यादव उर्फ राम उजैर (26) पुत्र बाबूलाल निवासी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है.