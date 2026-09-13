दिल्ली में मामूली विवाद में युवक की चाकू से हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, स्वजन घायल मोहम्मद अली को जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
Published : September 13, 2026 at 7:57 PM IST
नई दिल्ली: नंद नगरी के सुंदर नगरी इलाके में फ्रिज से पानी की बोतल लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि गेट खोलने को लेकर हुई कहासुनी के बाद चाचा और उसके बेटे ने 28 वर्षीय युवक मोहम्मद अली को पकड़कर चाकू से कई वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अली की जीटीबी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने वारदात के करीब 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया.
मृतक मोहम्मद अली सुंदर नगरी के एच-ब्लॉक में परिवार के साथ रहता था. उसकी पत्नी के अनुसार, वह मकान की पहली मंजिल पर रहता था, जबकि उसका ताऊ नसीरुद्दीन अपने दो बेटों के साथ भूतल पर रहता था. पुलिस के मुताबिक, 12 और 13 सितंबर की दरम्यानी रात करीब एक बजे मोहम्मद अली नीचे रखे फ्रिज से पानी की बोतल लेने पहुंचा था. आरोप है कि उसके ताऊ के बेटे जावेद ने गेट नहीं खोला. इसी बात को लेकर मोहम्मद अली और जावेद के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर नसीरुद्दीन ने कथित तौर पर मोहम्मद अली को पकड़ लिया और जावेद ने चाकू से उस पर कई वार कर दिए. इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए.
डीसीपी राहुल अलावल ने बताया कि रात करीब 1:43 बजे पुलिस को झगड़े की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि स्वजन घायल मोहम्मद अली को जीटीबी अस्पताल ले जा चुके हैं. उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद नंद नगरी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच के साथ फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए. इंस्पेक्टर आनंद यादव के नेतृत्व में टीम ने सुराग जुटाकर नसीरुद्दीन (71) और जावेद (26) को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि नसीरुद्दीन और मोहम्मद अली के पिता जुमा दीन के बीच मुर्गा मार्केट स्थित कपड़े की दुकान को लेकर संपत्ति विवाद चल रहा था. पुलिस इस विवाद को भी घटना के पीछे की वजह के तौर पर जांच रही है. दोनों आरोपितों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.
इसे भी पढ़ें