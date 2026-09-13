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दिल्ली में मामूली विवाद में युवक की चाकू से हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: नंद नगरी के सुंदर नगरी इलाके में फ्रिज से पानी की बोतल लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि गेट खोलने को लेकर हुई कहासुनी के बाद चाचा और उसके बेटे ने 28 वर्षीय युवक मोहम्मद अली को पकड़कर चाकू से कई वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अली की जीटीबी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने वारदात के करीब 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया.

मृतक मोहम्मद अली सुंदर नगरी के एच-ब्लॉक में परिवार के साथ रहता था. उसकी पत्नी के अनुसार, वह मकान की पहली मंजिल पर रहता था, जबकि उसका ताऊ नसीरुद्दीन अपने दो बेटों के साथ भूतल पर रहता था. पुलिस के मुताबिक, 12 और 13 सितंबर की दरम्यानी रात करीब एक बजे मोहम्मद अली नीचे रखे फ्रिज से पानी की बोतल लेने पहुंचा था. आरोप है कि उसके ताऊ के बेटे जावेद ने गेट नहीं खोला. इसी बात को लेकर मोहम्मद अली और जावेद के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर नसीरुद्दीन ने कथित तौर पर मोहम्मद अली को पकड़ लिया और जावेद ने चाकू से उस पर कई वार कर दिए. इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए.