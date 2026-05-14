7 साल पहले रिश्ता तोड़ना सिरफिरे को गुजरा नागवार, मां-बेटे पर किया चाकू से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार
युवक को शादी का रिश्ता तोड़ना इतना नागवार गुजरा की उसने सात साल बाद मां और बेटे पर हमला कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 14, 2026 at 2:11 PM IST
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में 7 साल पहले शादी का रिश्ता टूटने की रंजिश में एक युवक ने एक महिला और उसके बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. घटना में मां और बेटा घायल हो गए. जिन्हें स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया. घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से युवक के खिलाफ पटेल नगर थाने में तहरीर दी गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राजस्थान के रहने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.
जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार रात की है जब शिमला बाईपास पर स्थित रोहिणी एंक्लेव में रहने वाले एक व्यक्ति के घर एक युवक पहुंचा जो 2019 में उसकी बहन का दोस्त था. युवक उसकी बहन से शादी करने के लिए अपने माता-पिता को घर लेकर आया था. इस दौरान लड़की के माता-पिता ने राजस्थान के रहने वाले जयेश से शादी के लिए इंकार कर दिया था और इसी बात से जयेश नाराज चल रहा था.
पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आरोपी की दोस्ती युवती की बहन से साल 2019 तक थी, लेकिन रिश्ते की बात से जब परिवार ने मना कर दिया था तो उसके बाद दोनों पक्षों का संपर्क खत्म हो गया था. आरोपी जयेश मंगलवार रात 8 बजे उनके घर पहुंचा और उन्हें बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है और 28 मई को उसकी शादी होनी है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी ने परिवार में बातचीत के बाद लड़की के भाई से उसे आईएसबीटी तक ड्रॉप करने की बात कही. जिस पर लड़की का भाई अपनी गाड़ी से उसे छोड़ने के लिए चला गया और रास्ते में शराब के ठेके से जयेश ने बियर ली और कार में बैठकर ही पीने लगा.
उसके बाद आरोपी जयेश ने युवक (लड़की के भाई) की गर्दन पर चाकू लगा दिया और धमकी देते हो उसे वापस घर चलने के लिए कहा. वह डर के कारण गाड़ी को वापस मोड़ कर अपने घर ले गया और वहां नीचे ही उसकी मां मिल गई, जिसके बाद वह गाड़ी से उतरते हुए गाली गलौज करने लगा और इस दौरान उसने लड़की के भाई और उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया. दोनों ने मदद के लिए शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने युवक को दबोच लिया ओर उसकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया.
कोतवाली पटेल नगर प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया है कि आरोपी जयेश कुमार के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. साथ ही उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है.
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