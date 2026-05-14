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7 साल पहले रिश्ता तोड़ना सिरफिरे को गुजरा नागवार, मां-बेटे पर किया चाकू से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में 7 साल पहले शादी का रिश्ता टूटने की रंजिश में एक युवक ने एक महिला और उसके बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. घटना में मां और बेटा घायल हो गए. जिन्हें स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया. घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से युवक के खिलाफ पटेल नगर थाने में तहरीर दी गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राजस्थान के रहने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार रात की है जब शिमला बाईपास पर स्थित रोहिणी एंक्लेव में रहने वाले एक व्यक्ति के घर एक युवक पहुंचा जो 2019 में उसकी बहन का दोस्त था. युवक उसकी बहन से शादी करने के लिए अपने माता-पिता को घर लेकर आया था. इस दौरान लड़की के माता-पिता ने राजस्थान के रहने वाले जयेश से शादी के लिए इंकार कर दिया था और इसी बात से जयेश नाराज चल रहा था.

पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आरोपी की दोस्ती युवती की बहन से साल 2019 तक थी, लेकिन रिश्ते की बात से जब परिवार ने मना कर दिया था तो उसके बाद दोनों पक्षों का संपर्क खत्म हो गया था. आरोपी जयेश मंगलवार रात 8 बजे उनके घर पहुंचा और उन्हें बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है और 28 मई को उसकी शादी होनी है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी ने परिवार में बातचीत के बाद लड़की के भाई से उसे आईएसबीटी तक ड्रॉप करने की बात कही. जिस पर लड़की का भाई अपनी गाड़ी से उसे छोड़ने के लिए चला गया और रास्ते में शराब के ठेके से जयेश ने बियर ली और कार में बैठकर ही पीने लगा.