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Video: कैथल में युवक को लाठी-डंडों से पीटा, दोस्तों संग गली में बैठा था, मुंह पर कपड़ा बांध पहुंचे हमलावर

कैथल में युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी.

Youth attacked in Kaithal
Youth attacked in Kaithal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 9:28 AM IST

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कैथल: जनकपुरी कॉलोनी में गली में बैठकर बातचीत करते युवकों पर डंडे व लाठियों से ताबड़तोड़ हमला करने का मामला सामने आया है. गाड़ियों में सवार होकर आए करीब 10 आरोपियों ने बातचीत कर रहे युवकों पर हमला कर दिया और जमकर लाठियां मारी. सभी आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधकर मौके पर पहुंचे थे.

कैथल में युवक पर जानलेवा हमला: हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. इस संबंध में घायल युवक ने सिविल लाइन पुलिस को शिकायत दी है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

Video: कैथल में युवक को लाठी-डंडों से पीटा (ETV Bharat)

रंजिश को लेकर किया हमला: गांव सजूमा निवासी रमन ने सिविल लाइन थाना में दी शिकायत में बताया कि वह कैथल की जनकपुरी कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ गली में बैठा हुआ था. इस दौरान वहां पर कैथल के पवन खान, हरदीप, संजय, सौरभ, मंदीप गोयत व पांच अन्य युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर आए.आरोपियों ने आते ही उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, उसे व उसके साथियों को लाठियां मारी. जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी मौके से भाग गए.

पहले हुई कहासुनी के बाद बनाई रंजिश: रमन ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी आरोपियों के साथ आपस में कहासुनी हो गई थी. उस दौरान आरोपियों ने उसे धमकी दी थी. उसके बाद से आरोपी उसके साथ रंजिश रखे हुए थे. उसी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया और बचाव में आए दोस्तों को भी लाठियां मारी.

केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस: मामले को लेकर सिविल लाइन थाना एसएचओ रमेश चंद्र ने बताया कि "इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत आई है. आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी."

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