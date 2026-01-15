ETV Bharat / state

आमेर भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष पर हमला, एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने लाठी-डंडों से किया वार

पीड़ित विश्वास सैनी का आरोप है कि आरोपियों ने गालीगलौच की. कारण पूछने पर मारपीट शुरू कर दी.

Damaged car
क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 9:05 PM IST

जयपुर: आमेर थाना इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. करीब एक दर्जन बदमाशों ने लाठी-डंडों से युवक पर ताबड़तोड़ वार करके घायल कर दिया. हमले में आमेर के भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष विश्वास सैनी घायल हो गए. बीचबचाव करने वाले अन्य दो लोग भी हमले में घायल हुए हैं. पुलिस की पीसीआर देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़ित ने गुरुवार को आमेर थाने में करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

आमेर थाना अधिकारी गौतम डोटासरा के मुताबिक पीड़ित विश्वास सैनी ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मकर संक्रांति की रात को वह अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था. इस दौरान रास्ते में करीब एक दर्जन से ज्यादा युवक खड़े थे. उन्होंने रास्ते में रोक लिया और गालीगलौच करने लगे. जब गालीगलौच का कारण पूछा, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने अचानक लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. करीब 15 से 20 बदमाशों ने गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की. बीचबचाव करने वाले अन्य 2 लोगों के साथ भी मारपीट की गई.

रिपोर्ट में बताया गया कि जोर-जोर से चिल्लाने पर आसपास मौजूद अन्य लोग दौड़कर पहुंचे. बदमाशों ने हथियार दिखाकर लोगों को धमका कर भगा दिया. लाठी-डंडे और सरियों से हमला करके घायल कर दिया. पुलिस की पीसीआर को आते देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए. जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर गए. अस्पताल में उपचार करवाने के बाद आज आमेर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

पीड़ित विश्वास सैनी ने बताया कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं थी. बदमाशों ने पहले मेरे घर पर परिजनों को भी गालीगलौच की थी. घरवालों का फोन आने पर जैसे ही घर के लिए रवाना हुआ, तो रास्ते में ही मुझे रोक लिया. गाड़ी को रोकते ही सबसे पहले पथराव कर दिया. फिर गाड़ी से उतरते ही लोहे की रॉड और लाठी पत्थरों से हमला कर दिया. कुछ लोगों ने मुंह पर मास्क भी लगा रखे थे. बुरी तरह से मारपीट करके नाली में पटक दिया. बचाव करने के लिए आए दो युवकों के साथ भी मारपीट की. इसके बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए.

