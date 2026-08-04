ETV Bharat / state

साहिबगंज में एएसआई पर चाकू से हमला, आरोपी युवक गिरफ्तार

साहिबगंज में पुलिस पदाधिकारी पर चाकू से हमला हुआ है.

Youth attacked ASI with knife in Sahibganj
एएसआई हेमंत यादव (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 11:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

साहिबगंज: जिला के कोटालपोखर थाना क्षेत्र में मंगलवार को ड्यूटी के दौरान एक एएसआई पर चाकू से हमला कर दिया गया. इस घटना में कोटालपोखर थाना में पदस्थापित एएसआई हेमंत यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें तत्काल इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, कोटालपोखर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पलासबोना गांव में एक युवक नशे की हालत में हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है और लोगों के बीच दहशत फैला रहा है. सूचना मिलने के बाद एएसआई हेमंत यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

युवक को पकड़ने के दौरान किया हमला

पुलिस जब आरोपी युवक को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, तभी उसने अचानक एएसआई हेमंत यादव पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें घटनास्थल से निकालकर इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल पहुचाया गया. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

एसडीपीओ ने की पुष्टि

बरहरवा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि एएसआई पर चाकू से हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- गिरिडीह में पुलिस टीम पर हमला, फरार हुआ साइबर अपराधी, जांच में जुटी पुलिस

इसे भी पढ़ें- साइबर पुलिस पर हमला करके कुख्यात अपराधी को भगाने वाले फिर रहे थे भागे-भागे, पुलिस ने ऐसे दबोचा

इसे भी पढ़ें- धनबाद में बारातियों का बवाल, पुलिस टीम पर हमला, सुरक्षाबलों ने किया लाठीचार्ज

TAGGED:

ACCUSED YOUTH ARRESTED
YOUTH ATTACKED ASI WITH KNIFE
SAHIBGANJ
चाकू के हमले से एएसआई जख्मी
ATTACK ON POLICE OFFICER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.