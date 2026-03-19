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आपसी कहासुनी में युवक पर धारदार हथियार से वार, मौत

कोतवाल महेंद्र मीणा ने बताया कि वार्ड 20 निवासी 22 वर्षीय प्रतीक उर्फ पिन्नू बुधवार रात को अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान पड़ोसी कालूराम कुम्हार वहां आ गया. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद के दौरान दोनों में जमकर मारपीट हुई. आरोप है कि कालूराम ने धारदार हथियार से प्रतीक पर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया. हथियार से प्रतीक के पेट में गंभीर चोट आई. परिजन और अन्य लोग उसे धानुका अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया.

सीकर : फतेहपुर कोतवाली इलाके के कुम्हारों के मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच बुधवार रात को हुई मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. इस दौरान बीच-बचाव करने आए दो लोग घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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वहीं, घटना के दौरान बीच-बचाव करने आए आरोपी कालूराम के पिता बजरंग लाल भी गंभीर घायल हो गए. उन्हें सिर में चोट आई है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीकर रेफर किया गया है. वहीं, एक अन्य घायल रामप्रसाद को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. घटना के समय प्रतीक के माता-पिता किसी रिश्तेदार का निधन होने पर हिसार गए हुए थे और घर पर वह अन्य परिजनों के साथ मौजूद था. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कालूराम की तलाश शुरू कर दी है.

बूंदी में वृद्धा की संदिग्ध हालात में मौत : गेण्डोली थाना क्षेत्र के कुआं गांव में एक 75 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान गुलाब बाई के रूप में हुई है. गेण्डोली थाने के सहायक थाना प्रभारी खुर्शीद खान ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य एक सामूहिक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे. वृद्धा गुलाब बाई घर पर अकेली थीं.

शाम को जब उनकी पोती प्रिया परीक्षा देकर घर लौटी तो उसने दादी को गंभीर हालत में पाया. उसने तुरंत परिजनों को सूचना दी. परिजन घर पहुंचे आनन-फानन में वृद्धा को बूंदी के जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि मृतका के कानों से सोने की गुदड़ियां (बालियां) गायब हैं, जिससे चोरी के साथ हत्या की संभावना भी प्रबल हो गई है. सहायक थाना प्रभारी खुर्शीद खान ने बताया कि फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच में जुटी हुई है.