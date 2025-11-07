ETV Bharat / state

50 रुपए नहीं दिए तो भाई और भाभी पर हमला कर किया अधमरा, दोनों की हालत गंभीर

पचास रुपए ना देने पर भाई और भाभी पर हमला कर घायल करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

Kichha assault case
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: किच्छा में पचास रुपए ना देने पर एक युवक ने भाई और भाभी पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि चचेरे भाई को पचास रुपये ना देने पर वह इतना गुस्सा हो गया कि उसने घर में घुसकर भाई पर लोहे के कड़े से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. भाभी ने जब ये वाक्या देखा तो वह बीच बचाव करने आई, लेकिन युवक ने भाभी पर भी हमला कर घायल कर दिया. जिसके बाद दोनों घायलों को परिजन सीएचसी किच्छा ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना किच्छा कोतवाली क्षेत्र के पुरानी गल्ला मंडी का है.

पचास रुपए ना देने पर युवक हुआ खफा: पचास रुपए ना देने पर चचेरे भाई ने भाई और भाभी को घर में घुस कर हाथ में पहनने वाले कड़े से पीट-पीटकर घायल कर दिया. आनन-फानन में परिजन दोनों को घायल अवस्था में किच्छा सीएससी ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रुद्रपुर जिला अस्पताल रेफर किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामला किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है.

चचेरे भाई से की अभद्रता और मारपीट: पुलिस को सौंपी गई तहरीर में पीड़ित विकास निवासी वार्ड 6 पुराना गल्ला मंडी ने बताया कि 4 नवम्बर को वह रात को पीलीभीत से किच्छा घर पहुंचा था. जिसके बाद वह होटल खाना लेने के लिए बाजार की ओर जा रहा था. तभी मोहल्ले के चौराहे पर उसका चचेरा भाई शिवम उसे मिला. इस दौरान उसने 50 रुपए की डिमांड कर दी, उसके द्वारा होटल से आने के बाद पैसे देने की बात कही गई. जिसके बाद उसके चचेरे भाई ने उसके साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगा. जिसके बाद वह चौराहे से घर लौट आया.

युवक ने भाभी पर भी किया हमला: जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसका चचेरा भाई भी पीछे से घर के अंदर घुस आया और उस पर लोहे के कड़े से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. इस दौरान उसके नाक और आंख में चोटें आई हैं. बीच बचाव करने आई पत्नी के साथ आरोपी ने मारपीट की. दोनों घायलों को इलाज के लिए किच्छा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को रुद्रपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. किच्छा कोतवाली के एसएसआई राजेंद्र मुनियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढे़ं-

TAGGED:

भाई और भाभी पर हमला
किच्छा मारपीट केस
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
BROTHER AND SISTER IN LAW ATTACKED
KICHHA ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.