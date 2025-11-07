ETV Bharat / state

50 रुपए नहीं दिए तो भाई और भाभी पर हमला कर किया अधमरा, दोनों की हालत गंभीर

रुद्रपुर: किच्छा में पचास रुपए ना देने पर एक युवक ने भाई और भाभी पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि चचेरे भाई को पचास रुपये ना देने पर वह इतना गुस्सा हो गया कि उसने घर में घुसकर भाई पर लोहे के कड़े से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. भाभी ने जब ये वाक्या देखा तो वह बीच बचाव करने आई, लेकिन युवक ने भाभी पर भी हमला कर घायल कर दिया. जिसके बाद दोनों घायलों को परिजन सीएचसी किच्छा ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना किच्छा कोतवाली क्षेत्र के पुरानी गल्ला मंडी का है.

पचास रुपए ना देने पर युवक हुआ खफा: पचास रुपए ना देने पर चचेरे भाई ने भाई और भाभी को घर में घुस कर हाथ में पहनने वाले कड़े से पीट-पीटकर घायल कर दिया. आनन-फानन में परिजन दोनों को घायल अवस्था में किच्छा सीएससी ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रुद्रपुर जिला अस्पताल रेफर किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामला किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है.

चचेरे भाई से की अभद्रता और मारपीट: पुलिस को सौंपी गई तहरीर में पीड़ित विकास निवासी वार्ड 6 पुराना गल्ला मंडी ने बताया कि 4 नवम्बर को वह रात को पीलीभीत से किच्छा घर पहुंचा था. जिसके बाद वह होटल खाना लेने के लिए बाजार की ओर जा रहा था. तभी मोहल्ले के चौराहे पर उसका चचेरा भाई शिवम उसे मिला. इस दौरान उसने 50 रुपए की डिमांड कर दी, उसके द्वारा होटल से आने के बाद पैसे देने की बात कही गई. जिसके बाद उसके चचेरे भाई ने उसके साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगा. जिसके बाद वह चौराहे से घर लौट आया.