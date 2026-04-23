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मंडी के बाद अब शिमला में नाबालिग पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

शिमला: देवभूमि में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में मंडी की युवती की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि एक और लड़की पर हमले का मामला सामने आ गया है. शिमला में एक युवक ने नाबालिग पर पत्थर से वार किया. जिसके बाद लड़की जमीन पर गिर गई और घायल हो गई. नाबालिग को इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. वहीं, आरोपी युवक को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है.

स्कूल से लौट रही थी युवती

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि मामले को लेकर थाना संजौली में बीएनएस की धारा 109, 64, 62, 78, 126(2), 115(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत एफआईआर (संख्या 20/2026 दिनांक 21/04/2026) दर्ज की गई है. यह मामला जांच अधिकारी, थाना संजौली की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल की पीड़िता मंगलवार दोपहर को स्कूल से लौट रही थी, तो एक युवक ने उस पर पत्थर से वार किया, जिससे वो घायल हो कर गिर गई. इसके बाद नाबालिग को इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया. पुलिस ने बुधवार शाम को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा.