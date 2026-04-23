मंडी के बाद अब शिमला में नाबालिग पर हमला, आरोपी गिरफ्तार
शिमला में स्कूल से लौटती एक 15 साल की लड़की पर युवक ने अचानक हमला कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 2:02 PM IST
शिमला: देवभूमि में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में मंडी की युवती की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि एक और लड़की पर हमले का मामला सामने आ गया है. शिमला में एक युवक ने नाबालिग पर पत्थर से वार किया. जिसके बाद लड़की जमीन पर गिर गई और घायल हो गई. नाबालिग को इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. वहीं, आरोपी युवक को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है.
स्कूल से लौट रही थी युवती
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि मामले को लेकर थाना संजौली में बीएनएस की धारा 109, 64, 62, 78, 126(2), 115(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत एफआईआर (संख्या 20/2026 दिनांक 21/04/2026) दर्ज की गई है. यह मामला जांच अधिकारी, थाना संजौली की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल की पीड़िता मंगलवार दोपहर को स्कूल से लौट रही थी, तो एक युवक ने उस पर पत्थर से वार किया, जिससे वो घायल हो कर गिर गई. इसके बाद नाबालिग को इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया. पुलिस ने बुधवार शाम को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा.
"मामले में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की जा रही है. आरोपी की पहचान अक्षय ठाकुर (उम्र 25 साल), निवासी ढली, शिमला के तौर पर हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की हर पहलू पर जांच जारी है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला
मंडी में कॉलेज छात्रा की हत्या मामला
गौरतलब है कि मंडी जिले के तहत सरकाघाट के गोपालपुर क्षेत्र में 13 अप्रैल को एक नशेड़ी ने कॉलेज जाती 19 साल की छात्रा की गला काट कर हत्या कर दी थी. आरोपी को पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था. इस घटना के बाद से प्रदेशभर के लोगों के आक्रोश है. लोगों आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं. वहीं, देवभूमि हिमाचल में नाबालिग, युवतियों और महिलाओं के साथ हो रही ये घटनाएं जहां शर्मनाक हैं. वहीं, प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं.