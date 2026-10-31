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पारिवारिक झगड़े में युवक ने चाकू से खुद पर किया हमला, गले पर किया वार, गंभीर हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर

पारिवारिक झगड़े में युवक ने चाकू से खुद पर किया हमला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले में एक युवक ने चाकू से अपनी ही गर्दन पर वार कर खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया. पारिवारिक विवाद के बाद हुई इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया. गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल जिला चिकित्सालय सूरजपुर में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है.