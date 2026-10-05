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अस्पताल में भर्ती युवती से मिलने पहुंच गया युवक, परिजनों ने कर दी पिटाई

गिरिडीह: सदर अस्पताल गिरिडीह में मारपीट की घटना घटी है. यहां एक युवक की पिटाई कर दी गई. हालांकि समय पर नगर थाना पुलिस के पहुंचने से युवक को बचा लिया गया. मामला एक युवती को परेशान करने से जुड़ा हुआ है. जिस युवक की पिटाई हुई है, वह पचम्बा थाना इलाके के कमरशाली का रहने वाला गुड्डू शर्मा है.

बताया जाता है कि गुड्डू एक युवती के पीछे लगा हुआ है और वह युवती इन दिनों सदर अस्पताल में भर्ती है. इस बीच रविवार रात को युवक सदर अस्पताल पहुंचा. इस दौरान युवती के परिजनों ने उसे दबोच लिया और युवक की जमकर पिटाई कर दी. मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने तुरंत गश्त में घूम रहे टाइगर मोबाइल के जवानों को भेजा. जवान मौके पर पहुंचे और युवक को हिरासत में ले लिया.

इस बीच, युवती के परिजनों ने बताया कि गुड्डू नाम का एक युवक उसे परेशान कर रहा था. लगातार हो रही इस परेशानी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. वह युवक अस्पताल भी पहुंच गया.

इधर, नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि एक युवती सदर अस्पताल में भर्ती है. युवक वहां पंहुचा था. इस बीच परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई कर दी. हालांकि समय पर नगर थाना पुलिस पहुंचकर युवक को पीटने से बचा लिया और उसे हिरासत में ले लिया. युवक का नाम गुड्डू शर्मा है. मामले में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. साथ ही जिन युवक को पीटने वालों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.