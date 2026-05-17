ETV Bharat / state

शादी से नाराज लोगों ने युवक से की मारपीट, यूरिन पिलाया, जूते की माला पहनाई

गेगल थाना क्षेत्र की घटना ( ETV Bharat )

अजमेर : गेगल थाना क्षेत्र से एक युवक को अगवा कर वीर गांव के जंगल में ले जाकर उसके साथ अमानवीय हरकत करने और मारपीट का मामला सामने आया है. युवक के साथ हो रही अमानवीय घटना का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. पीड़ित युवक के परिजनों ने शनिवार को थाने में पहुंचकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा भी किया. गेगल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर और उपयोग की तलाश शुरू कर दी है. देर रात तक पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है. आरोपियों के चंगुल से पीड़ित युवक को छुड़ाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है. यह मामला शादी को लेकर पुरानी रंजिश का है. सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कर ली गई है. युवक को अगवा करने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके से आरोपियों के चंगुल से युवक को छुड़वाया. यह मामला शादी को लेकर चल रहे विवाद का है. प्रकरण में जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक युवक एक ठेकेदार के यहां लकड़ी काटने का काम करता है. शनिवार को एक पिकअप में 18 से 20 लोग सवार होकर आए और उन्होंने युवक के साथ मारपीट की. पढ़ें. युवक के साथ मारपीट कर मुंह काला किया, यूरिन पिलाया और गंदगी खिलाई, जानिए पूरा मामला