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शादी से नाराज लोगों ने युवक से की मारपीट, यूरिन पिलाया, जूते की माला पहनाई

आरोपियों के चंगुल से पीड़ित युवक को छुड़ाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है. यह मामला शादी को लेकर पुरानी रंजिश का है.

गेगल थाना क्षेत्र की घटना
गेगल थाना क्षेत्र की घटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 10:40 AM IST

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अजमेर : गेगल थाना क्षेत्र से एक युवक को अगवा कर वीर गांव के जंगल में ले जाकर उसके साथ अमानवीय हरकत करने और मारपीट का मामला सामने आया है. युवक के साथ हो रही अमानवीय घटना का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. पीड़ित युवक के परिजनों ने शनिवार को थाने में पहुंचकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा भी किया. गेगल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर और उपयोग की तलाश शुरू कर दी है. देर रात तक पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है. आरोपियों के चंगुल से पीड़ित युवक को छुड़ाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है. यह मामला शादी को लेकर पुरानी रंजिश का है.

सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कर ली गई है. युवक को अगवा करने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके से आरोपियों के चंगुल से युवक को छुड़वाया. यह मामला शादी को लेकर चल रहे विवाद का है. प्रकरण में जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक युवक एक ठेकेदार के यहां लकड़ी काटने का काम करता है. शनिवार को एक पिकअप में 18 से 20 लोग सवार होकर आए और उन्होंने युवक के साथ मारपीट की.

पढ़ें. युवक के साथ मारपीट कर मुंह काला किया, यूरिन पिलाया और गंदगी खिलाई, जानिए पूरा मामला

अमानवीय घटना का वीडियो भी बनाया : आरोपी युवक को अपने साथ पिकअप में बैठा कर ले गए और साथ ही लकड़ी काटने की मशीन भी अपने साथ ले गए. इस दौरान ठेकेदार और मौके पर मौजूद लोगों ने उसे छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी युवक को जंगल में ले गए और उसके साथ अमानवीय हरकत की. इस अमानवीय घटना का वीडियो भी बनाया गया. वीडियो में उसके साथ मारपीट करते हुए जूते की माला पहनाई गई. साथ ही उसे यूरिन भी पिला दिया.

दूसरी शादी से नाराज ससुराल : पीड़ित युवक के परिजनों ने बताया कि 5 माह पहले युवक ने एक युवती से शादी कर ली थी. उस युवती की पहली शादी बीर गांव में हुई थी, लेकिन वो पति को छोड़कर दूसरी जगह रह रही थी. इसके बाद उसने दूसरी शादी की. युवती के पहले ससुराल वाले जाति में प्रचलित नियम के आधार पर निपटारा नहीं होने से नाराज थे. दोनों पक्षों में इसको लेकर विवाद चल रहा था. इस रंजिश के चलते ही युवक को आरोपियों ने अगवा कर उसके साथ अमानवीय हरकत की थी.

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YOUTH ASSAULTED IN AJMER
YOUTH FORCED TO DRINK URINE
युवक से की मारपीट
अजमेर में युवक को यूरिन पिलाया
YOUTH MADE TO WEAR GARLAND OF SHOES

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