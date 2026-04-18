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रुद्रपुर में पेट्रोल पंप पर युवक के साथ मारपीट, हल्द्वानी में 16 लाख की स्मैक बरामद

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित इंद्रा चौक (त्रिशूल चौक) के पास एक पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े मारपीट की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. शिकायतकर्ता के अनुसार, उनका पुत्र अपने मित्र को लेने के लिए सुबह करीब 11:15 बजे पेट्रोल पंप के पास बाइक से इंतजार कर रहा था. मित्र देहराइन से रुद्रपुर आ रहा था.

इसी दौरान एक व्यक्ति अपनी कार से वहां पहुंचकर बिना हॉर्न दिए ही युवक के साथ गाली गलौज करते हुए वहां से हटने के लिए कहा. जब बेटे ने इसका विरोध किया तो उसी दौरान एक अन्य व्यक्ति वहां आया और बेटे के साथ मारपीट करने लगा. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसके साथ 3 से 4 लोगों ने मारपीट की. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी. इस दौरान पीड़ित का मित्र भी वहां मौजूद था, जिसने घटना का वीडियो बनाया. इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया.

पीड़ित परिवार ने कोतवाली रुद्रपुर में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एसएसआई अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि, शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जा सके.

स्मैक तस्कर गिरफ्तार: नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 54.80 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद स्मैक की कीमत करीब 16 लाख 44 हजार रुपए बताई जा रही है. नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जनवरी से अब तक करोड़ों की स्मैक बरामद कर कई तस्करों को जेल भेजा है.