JPSC आंदोलन के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एयर गन लेकर पहुंच गया युवक, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा
रांची में छात्र प्रदर्शन स्थल पर एक युवक एयर गन लेकर पहुंच गया. जिसके बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.
Published : August 12, 2026 at 5:51 PM IST
रांचीः JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक हाथ में एयर गन लेकर आंदोलन स्थल के पास पहुंच गया. जैसे ही पुलिस की नजर युवक पर पड़ी, वह वहां से भागने लगा. पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया.
पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान पप्पू सम्राट के रूप में हुई है और वह हजारीबाग का रहने वाला है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वह एयर गन लेकर आंदोलन स्थल तक क्यों पहुंचा था और उसके यहां आने का उद्देश्य क्या था.
पुलिस को देखते ही भागने लगा युवक
बताया जा रहा है कि युवक एयर गन लेकर प्रदर्शन स्थल के आसपास मौजूद था. वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, युवक भागने लगा. इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया. घटना के बाद कुछ देर के लिए आंदोलन स्थल पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. कोतवाली थाना पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की है. पुलिस यह भी जानकारी जुटा रही है कि एयर गन कहां से लाई गई थी और युवक के पास इसे रखने की क्या वजह थी.
युवक ने बताया खुद को नेशनल शूटिंग प्लेयर
पूछताछ के दौरान युवक पप्पू सम्राट ने खुद को शूटिंग का नेशनल प्लेयर बताया. उसका कहना है कि वह एयर गन लेकर शूटिंग की प्रैक्टिस के सिलसिले में रांची आया था. इसी दौरान वह छात्रों के आंदोलन स्थल पर पहुंच गया. युवक के मुताबिक, उसने स्टेडियम में किसी तरह की आपत्तिजनक हरकत नहीं की. उसका कहना है कि पुलिस ने एयर गन को सुरक्षित रखने के लिए अपने कब्जे में ले लिया है.
पुलिस की जांच जारी
फिलहाल पुलिस युवक के दावों की भी जांच कर रही है. एयर गन से संबंधित दस्तावेज और युवक के रांची आने के उद्देश्य की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच के बाद ही पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट होगी.
कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और एयर गन को कब्जे में लिया गया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. JPSC-JSSC आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एयर गन लेकर युवक के पहुंचने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
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