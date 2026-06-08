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नशे के सौदागरों पर शिकंजा : आखिरकार 'गब्बर' आया पुलिस की गिरफ्त में, स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

सरदारशहर : पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लगातार पांचवीं बड़ी कार्रवाई करते हुए 60.75 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कानड़वास निवासी 24 वर्षीय रमेश कुमार उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कैंपर वाहन भी जब्त किया है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि ऑपरेशन नकल के तहत क्षेत्र में नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी अभियान के तहत कांस्टेबल विनोद कुमार चौधरी की विशेष भूमिका से यह सफलता हासिल हुई.

पुलिस के अनुसार बुकनसर फांटा से भोलूसर गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक कैंपर वाहन तेज गति से आता दिखाई दिया. पुलिस को देखकर चालक घबरा गया. जब उसे रुकने का संकेत दिया गया तो वह वाहन को कच्चे रास्ते की ओर मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 60.75 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया तथा स्मैक और कैंपर वाहन को जब्त कर लिया.

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