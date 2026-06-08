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नशे के सौदागरों पर शिकंजा : आखिरकार 'गब्बर' आया पुलिस की गिरफ्त में, स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानड़वास के नशा तस्कर रमेश कुमार उर्फ गब्बर अवैध स्मैक के साथ दबोचा है.

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (फोटो ईटीवी भारत सरदारशहर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 11:27 AM IST

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सरदारशहर : पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लगातार पांचवीं बड़ी कार्रवाई करते हुए 60.75 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कानड़वास निवासी 24 वर्षीय रमेश कुमार उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कैंपर वाहन भी जब्त किया है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि ऑपरेशन नकल के तहत क्षेत्र में नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी अभियान के तहत कांस्टेबल विनोद कुमार चौधरी की विशेष भूमिका से यह सफलता हासिल हुई.

पुलिस के अनुसार बुकनसर फांटा से भोलूसर गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक कैंपर वाहन तेज गति से आता दिखाई दिया. पुलिस को देखकर चालक घबरा गया. जब उसे रुकने का संकेत दिया गया तो वह वाहन को कच्चे रास्ते की ओर मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 60.75 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया तथा स्मैक और कैंपर वाहन को जब्त कर लिया.

इसे भी पढ़ें: ऑपरेशन वज्र प्रहार: बारां में नशा तस्करी के आरोपी की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त, जानिए क्या-क्या सीज किया

थानाधिकारी बिश्नोई ने बताया कि आरोपी से नशा तस्करी के नेटवर्क, सप्लायरों और अन्य तस्करों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें। नशा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इसे रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम : इस कार्रवाई में एसआई ओमप्रकाश यादव, एएसआई जयसिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार चौधरी, नंदलाल डूडी, अनिल कुमार सैनी, रामचंद्र सिहाग तथा महेंद्र शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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