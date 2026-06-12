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पलामू में दो देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, हथियार की खरीद को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे

पलामूः जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरस्वती इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर दो देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक अभय कुमार उर्फ अभय राज उर्फ लड्डू हरिहरगंज के सरसोतका रहने वाला है. दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ इलाके में घूम रहा है. इस सूचना के आलोक में पलामू एसपी कपिल चौधरी ने एक टीम गठित की थी.

युवक के पास से दो देसी कट्टा बरामद

पुलिस की टीम ने छापेमारी कर अभय कुमार उर्फ अभय राज उर्फ लड्डू को गिरफ्तार कर लिया. युवक के पास से दो देसी कट्टा बरामद किया गया है. पुलिस की पूछताछ में अभय ने हथियार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है. जिसके बाद पुलिस विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है.

इस संबंध में छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवक हथियार के तस्करों से जुड़ा था. सोशल मीडिया के माध्यम से ही तस्करों के द्वारा हथियारों की बिक्री की जाती थी.

600-600 रुपये में खरीदे गए थे हथियार