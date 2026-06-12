पलामू में दो देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, हथियार की खरीद को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे
पलामू में अवैध हथियार के साथ एक युवक पकड़ा गया है. युवक से पूछताछ में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है.
Published : June 12, 2026 at 2:39 PM IST
पलामूः जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरस्वती इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर दो देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक अभय कुमार उर्फ अभय राज उर्फ लड्डू हरिहरगंज के सरसोतका रहने वाला है. दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ इलाके में घूम रहा है. इस सूचना के आलोक में पलामू एसपी कपिल चौधरी ने एक टीम गठित की थी.
युवक के पास से दो देसी कट्टा बरामद
पुलिस की टीम ने छापेमारी कर अभय कुमार उर्फ अभय राज उर्फ लड्डू को गिरफ्तार कर लिया. युवक के पास से दो देसी कट्टा बरामद किया गया है. पुलिस की पूछताछ में अभय ने हथियार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है. जिसके बाद पुलिस विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है.
इस संबंध में छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवक हथियार के तस्करों से जुड़ा था. सोशल मीडिया के माध्यम से ही तस्करों के द्वारा हथियारों की बिक्री की जाती थी.
600-600 रुपये में खरीदे गए थे हथियार
एसडीपीओ ने बताया कि 600-600 रुपये में हथियारों की खरीद हुई थी. इससे जुड़ी पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है. युवक ने रौब दिखाने के लिए हथियार खरीदा था. पुलिस की छापेमारी में सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार, पथरा ओपी के प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह समेत कई लोग शामिल थे.
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