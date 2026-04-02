ETV Bharat / state

बिहार में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर SSB की बड़ी कार्रवाई, ₹20,100 के जाली नोट के साथ युवक गिरफ्तार

सीतामढ़ी के सोनबरसा में SSB ने नेपाल सीमा से जाली नोटों की खेप पकड़ी है. एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है. पढ़ें पूरी खबर-

fake currency notes in Sitamarhi
नेपाल बॉर्डर पर जाली नोट बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतामढ़ी: बिहार के भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोटों का अवैध कारोबार एक बार फिर तेज होता दिख रहा है. नेपाल से सटे बिहार के जिलों को भारत विरोधी ताकतें नकली मुद्रा की तस्करी के लिए आसान रास्ता बना रही हैं. नोटबंदी के बाद कुछ समय तक थमा यह धंधा अब फिर से सक्रिय हो रहा है. इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा इलाके में SSB जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है.

SSB की बड़ी कार्रवाई: सोनबरसा के भारत-नेपाल बॉर्डर पर तैनात SSB जवानों ने संदिग्ध हालत में सीमा पार से आ रहे एक युवक को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास से 20,100 रुपये की जाली भारतीय करेंसी बरामद की गई. इस कार्रवाई से एक बड़ी खेप को समय रहते पकड़ लिया गया.

बरामद जाली नोटों में ₹200 के 60 नोट: गिरफ्तार युवक के पास से ₹50 के 30 नोट, ₹100 के 66 नोट और ₹200 के 60 नोट बरामद हुए. कुल मिलाकर ₹20,100 की नकली मुद्रा जब्त की गई. ये सभी नोट उच्च गुणवत्ता वाले बताए जा रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं.

fake currency notes in Sitamarhi
नेपाल बॉर्डर पर SSB की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

गिरफ्तार युवक की पहचान: गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी 23 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है. वह नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था, जब SSB जवानों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी.

प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने गिरफ्तारी: इस सफल ऑपरेशन का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट रंजीत वैद्य ने किया. उनके साथ SSB के अन्य जवान और सोनबरसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार भी मौजूद थे. टीम की मुस्तैदी और सतर्कता से यह कार्रवाई सफल रही.

पूछताछ और आगे की जांच: एसडीपीओ सदर 2 आशीष रंजन ने बताया कि गिरफ्तार युवक मनीष कुमार को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस और SSB मिलकर इस पूरे जाली नोट नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जांच तेज कर दी है.

एसएसबी ने एक युवक के जाली नोट के कारोबार से जुड़े होने को लेकर सोनबरसा थाने में आवेदन दिया है और उसे पुलिस के हवाले भी किया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है की जाली नोट के कारोबार में कौन-कौन व्यक्ति संलिप्त है. प्राथमिकी की दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."-आशीष रंजन, एसडीपीओ सदर 2

सीमा पर बढ़ती चुनौती: भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोटों की तस्करी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बड़ी साजिश का हिस्सा मानी जा रही है. SSB और स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें-

पाकिस्तानी हैंडलर को भगाने वाला जाली नोट का सरगना लादेन गिरफ्तार, मोहम्मद मस्तान फरार

बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोट फैक्ट्री का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड राकेश सिंह समेत 10 तस्कर गिरफ्तार

बिहार में जाली नोटों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, इंडो नेपाल सीमा पर SSB-STF की बड़ी कार्रवाई

TAGGED:

FAKE CURRENCY NOTES
INDO NEPAL BORDER IN SITAMARHI
भारत नेपाल सीमा
सीतामढ़ी में जाली नोट
FAKE CURRENCY NOTES IN SITAMARHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.