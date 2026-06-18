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मथुरा के पुरुषोत्तम मास मेले में नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार

आरोपी के पास से पांच सौ रुपये के पांच नकली नोटों के साथ 5600 रुपये की असली नोट बरामद.

नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार
नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 3:26 PM IST

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मथुरा: जनपद के पुरुषोत्तम मास मेले में गोवर्धन थाना पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार में शामिल गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से पांच सौ रुपये के पांच नकली नोटों के साथ 5600 रुपये की असली नोट बरामद की है. पकड़ा गया अभियुक्त सौरभ नगला, हीरा थाना इगलास अलीगढ़ का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा दिया है.

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत (VIDEO Credit: ETV Bharat)

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत के अनुसार, 16 जून को पुलिस टीम परिक्रमा मार्ग पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक नकली नोटों को असली बताकर बाजार में चलाने की फिराक में हैं. सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध युवक को रोककर पूछताछ की.

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से पांच सौ रुपये के पांच नकली नोट बरामद हुए. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह नकली नोटों को बाजार में चलाकर मुनाफा कमाता है.

उक्त युवक ने नकली नोटों से जुड़े गिरोह में शामिल अपने अन्य साथी योगेश, अजीत, मुकेश के नाम भी उजागर बताए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है. गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

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