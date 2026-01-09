ETV Bharat / state

ऊना में चिट्टे के साथ एक युवक गिरफ्तार, बंगाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

ऊना जिले में चिट्टे की बड़ी मात्रा के साथ एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

UNA DRUG CASE
ऊना चिट्टा तस्करी मामला (File ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 11:48 AM IST

ऊना: हिमाचल प्रदेश में नशे के खात्मे के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत बंगाणा पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है. बंगाणा थाना के तहत पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से पुलिस ने 102 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

नाके के दौरान पकड़ा आरोपी

एएसपी ऊना संजीव कुमार भाटिया ने बताया कि वीरवार को पुलिस को चिट्टा तस्करी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में सवार युवक के पास भारी मात्रा में चिट्टा हो सकता है. सूचना मिलने के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नलूट लठियाणी गांव के पास नाका लगाया. इस दौरान वो ही कार पुलिस नाके की ओर आई. पुलिस टीम ने गाड़ी को रुकवाया और ड्राइवर से पूछताछ करने लगे.

जब पुलिस ने युवक से नाम पता पूछा तो वो पुलिस के सामने हड़बड़ा गया. जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया. जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से 102 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. एएसपी ऊना ने बताया कि चिट्टा अपने कब्जे में लेकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान विशाल सिंह राणा, निवासी पुखरू गांव, जिला ऊना के तौर पर हुई है. अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वो इतनी मात्रा में चिट्टा कहां से लाया था और इसे कहां ले जाने वाला था.

"मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह नशीला पदार्थ कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है." - संजीव कुमार भाटिया, एएसपी ऊना

