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कानपुर में अवैध तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार, मामा की हत्या करने की थी प्लानिंग, मामी से था अवैध संबंध

पुलिस ने तमंचे के साथ युवक को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेकिंग के दौरान महाराजपुर थाना पुलिस ने नवोदय नगर कट के पास से एक युवक (22) को 315 बोर का अवैध तमंचा और तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने सगे मामा की हत्या करने की नीयत से निकला था. आरोपी का अपनी सगी मामी के साथ पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था. मामा को रस्ते से हटाने का प्लान बनाया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर 14 अगस्त की शाम से ही कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह प्रोएक्टिव मोड में थी. पुलिस के द्वारा जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने कृष्णा गुप्ता नाम के अपराधी को पकड़ा है, जो फतेहपुर के बिंदकी का रहने वाला है. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कृष्णा गुप्ता का अपनी मामी (25) से अफेयर चल रहा था. मामा की हत्या करने के लिए तमंचा खरीदा था. (Video Credit; ETV Bharat)