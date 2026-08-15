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कानपुर में अवैध तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार, मामा की हत्या करने की थी प्लानिंग, मामी से था अवैध संबंध

आरोपी युवक ने पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था. एनकाउंटर के डर से पहली प्लानिंग फेल हुई थी.

पुलिस ने तमंचे के साथ युवक को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने तमंचे के साथ युवक को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 4:12 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 4:29 PM IST

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कानपुर : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेकिंग के दौरान महाराजपुर थाना पुलिस ने नवोदय नगर कट के पास से एक युवक (22) को 315 बोर का अवैध तमंचा और तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने सगे मामा की हत्या करने की नीयत से निकला था. आरोपी का अपनी सगी मामी के साथ पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था. मामा को रस्ते से हटाने का प्लान बनाया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर 14 अगस्त की शाम से ही कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह प्रोएक्टिव मोड में थी. पुलिस के द्वारा जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने कृष्णा गुप्ता नाम के अपराधी को पकड़ा है, जो फतेहपुर के बिंदकी का रहने वाला है. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कृष्णा गुप्ता का अपनी मामी (25) से अफेयर चल रहा था.

मामा की हत्या करने के लिए तमंचा खरीदा था. (Video Credit; ETV Bharat)

मामा को जब इसकी जानकारी हुई, तो पारिवारिक विवाद बढ़ गया. मामी ने कृष्णा को बताया कि उसके पति को उनके संबंधों के बारे में पता चल चुका है. उसने एक नई कुल्हाड़ी भी खरीदी है. इस सूचना के बाद कृष्णा गुप्ता ने अपने मामा की हत्या करने की योजना बनाई. उसने चकेरी के रामादेवी चौराहे से 15,000 रुपये में एक अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस खरीदा. 14 अगस्त को वह वारदात को अंजाम देने मामा के घर पहुंचा, लेकिन मौके पर घबराहट और एनकाउंटर के डर के कारण वह फायर नहीं कर सका और वहां से लौट गया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस की तकनीकी जांच से बचने की तैयारी की थी. उसे अंदेशा था कि घटना के बाद पुलिस टावर डंप और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालेगी. इसलिए वह अपना मोबाइल फोन फतेहपुर स्थित घर पर ही बंद करके छोड़ आया था. 14 अगस्त को विफल रहने के बाद उसने 15 अगस्त को दोबारा हत्या की योजना बनाई थी.

डीसीपी ने बताया कि यदि पुलिस इसे रास्ते में इंटरसेप्ट न करती तो एक जघन्य अपराध घटित हो जाता. अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस आरोपी को तमंचा बेचने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर रही है.

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Last Updated : August 15, 2026 at 4:29 PM IST

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