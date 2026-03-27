ETV Bharat / state

उत्तराखंड में गैस संकट के बीच मोटा मुनाफ कमाने का प्लान फेल, 17 सिलेंडरों के साथ आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार में आपदा में अवसर तलाश रहा था युवक, कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमाने की बनाई थी योजना, 17 सिलेंडरों के साथ युवक हुआ गिरफ्तार

LPG Cylinder Haridwar
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 27, 2026 at 10:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच गैस संकट को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है, लेकिन कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं. ऐसा ही एक मामला हरिद्वार से सामने आया है. जहां एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है. जिसके बाद काफी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद किया गया है.

मोटी कमाई के चक्कर में सिलेंडर इकट्ठा कर रहा था आरोपी: गिरफ्तार आरोपी की पहचान जावेद पुत्र अख्तर निवासी रावली महदूद, सिडकुल (हरिद्वार) के रूप में हुई है. आरोपी जावेद कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है और मोटी कमाई के चक्कर में सिलेंडर इकट्ठा कर रहा था. पुलिस ने आरोपी के घर में छापेमारी कर 17 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों और अन्य व्यवसायिक संस्थानों के आसपास पुलिस प्रशासन की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही अवैध गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है.

घर से 17 अवैध गैस सिलेंडर बरामद: इसी कड़ी में सिडकुल थाना पुलिस को खुफिया और मुखबिर से सूचना मिली कि रावली महदूद में अवैध सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है. सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और मुखबिर के बताए गए घर पर छापेमारी की और बड़ी संख्या में अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए.

पुलिस ने मौके से जावेद नाम के आरोपी को भी दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी पूछताछ में कोई जवाब नहीं दे पाया. रावली महदूद भीड़भाड़ वाला इलाका है. भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण से कभी भी कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती थी.

LPG Cylinder Haridwar
एलपीजी सिलेंडर बरामद (फोटो सोर्स- Police)

इसके बाद मौके पर ही पूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया. पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी जावेद सीएससी संचालक है. पहले उसे केवल पांच गैस सिलेंडर रखने की अनुमति थी, लेकिन युद्ध के बाद नई एसओपी जारी की गई और उसकी अनुमति को रद्द कर दिया गया.

कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में था आरोपी: आरोपी ने अवैध तरीके से लोगों की अनुमति के बिना भी गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि वो आने वाले दिनों में कालाबाजारी करके मोटा मुनाफा कमाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पूर्ति विभाग की ओर से आरोपी के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया.

"आरोपी के कब्जे से 17 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं. कहां-कहां से सिलेंडर एकत्रित किए गए? इसकी जांच की जा रही है. फिलहाल, पूर्ति विभाग की ओर से मिले तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है."- नितेश शर्मा, सिडकुल थाना प्रभारी

कलियर क्षेत्र से 5 गैस सिलेंडर जब्त: हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग की ओर से घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में कलियर क्षेत्र में होटल-ढाबों पर छापेमारी के दौरान अवैध घरेलू सिलेंडर का व्यवसायी इस्तेमाल करने पर 5 एलपीजी सिलेंडर जब्त किया गया है.

"पूर्ति विभाग की टीम ने कलियर नगर क्षेत्र में 12 होटल एवं ढाबों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया. जिसमें 5 घरेलू सिलेंडरों का व्यवसायी इस्तेमाल करने पर जब्त कर दिया गया."- मुकेश पाल, जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

YOUTH ARREST WITH GAS CYLINDER
LPG SHORTAGE IN UTTARAKHAND
हरिद्वार गैस सिलेंडर युवक गिरफ्तार
हरिद्वार में एलपीजी सिलेंडर बरामद
LPG CYLINDER HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.