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उत्तराखंड में गैस संकट के बीच मोटा मुनाफ कमाने का प्लान फेल, 17 सिलेंडरों के साथ आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच गैस संकट को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है, लेकिन कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं. ऐसा ही एक मामला हरिद्वार से सामने आया है. जहां एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है. जिसके बाद काफी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद किया गया है.

मोटी कमाई के चक्कर में सिलेंडर इकट्ठा कर रहा था आरोपी: गिरफ्तार आरोपी की पहचान जावेद पुत्र अख्तर निवासी रावली महदूद, सिडकुल (हरिद्वार) के रूप में हुई है. आरोपी जावेद कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है और मोटी कमाई के चक्कर में सिलेंडर इकट्ठा कर रहा था. पुलिस ने आरोपी के घर में छापेमारी कर 17 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों और अन्य व्यवसायिक संस्थानों के आसपास पुलिस प्रशासन की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही अवैध गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है.

घर से 17 अवैध गैस सिलेंडर बरामद: इसी कड़ी में सिडकुल थाना पुलिस को खुफिया और मुखबिर से सूचना मिली कि रावली महदूद में अवैध सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है. सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और मुखबिर के बताए गए घर पर छापेमारी की और बड़ी संख्या में अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए.

पुलिस ने मौके से जावेद नाम के आरोपी को भी दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी पूछताछ में कोई जवाब नहीं दे पाया. रावली महदूद भीड़भाड़ वाला इलाका है. भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण से कभी भी कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती थी.