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यमुनानगर में 1 किलो अफीम के साथ युवक गिरफ्तार, बरेली से अंबाला जा रही नशे की खेप

अंबाला में होनी थी अफीम की डिलीवरीः फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और यह जानने में जुटी है कि वह नशे की खेप किसके कहने पर लेकर आया था और आगे किसे सप्लाई करने जा रहा था. जानकारी के अनुसार यमुनानगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की एक युवक बरेली की तरफ से नशीला पदार्थ लेकर अंबाला की ओर जा रहा है.

यमुनानगर: पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने बरेली से अंबाला जा रहे एक युवक को करीब 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है. बरामद अफीम की बाजार में कीमत लगभग 6 लाख रुपये बताई जा रही है. आरोपी युवक की उम्र करीब 21 से 22 साल बताई जा रही है, जो टाइल लगाने का काम करता था.

तलाशी के दौरान अफीम बरामदः सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत टीम का गठन किया और इलाके में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया. इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से करीब 1 किलो अफीम बरामद हुई.

आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है पुलिस: पुलिस ने मौके पर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि युवक मजदूरी का काम करता था और टाइल लगाने का कार्य करता है. वहीं इस मामले में पुलिस को शक है कि आरोपी किसी बड़े नशा तस्कर गिरोह से जुड़ा हो सकता है. इसी को लेकर पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

अफीम नेटवर्क को खंगाल रही है पुलिसः पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अफीम कहां से लाई गई थी, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं. यह खेप आगे किस व्यक्ति तक पहुंचाई जानी थी. पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है.

सप्लाई नेटवर्क संगालने में जुटी पुलिसः यमुनानगर डीएसपी कवलदीप सिंह ने कहा कि “हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक नशीला पदार्थ लेकर जा रहा है. सूचना के आधार पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई. आरोपी के कब्जे से करीब 1 किलो अफीम बरामद हुई है जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपये के करीब है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा ताकि सप्लाई नेटवर्क और अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.”