नैनीताल जिले में निकाह का झांसा देकर युवक ने बनाए शारीरिक संबंध, युवती ने उठाया खौफनाक कदम
नैनीताल जिले के रामनगर में निकाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाला युवक गिरफ्तार, धोखे से टूटा भरोसा, युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 10, 2026 at 10:01 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में निकाह का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने फिर बाद में उसे छोड़ देने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी युवती ने खौफनाक कदम उठा लिया. जिसके बाद उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
प्रेम जाल में फंसाकर बनाए शारीरिक संबंध: कोतवाली रामनगर के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 23 साल की बेटी को गांव के ही एक युवक ने पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया. फिर युवती से निकाह करने का वादा किया. इसी भरोसे पर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए. हालांकि, समय बीतने के साथ आरोपी लगातार निकाह को टालता रहा.
महिला का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से आरोपी चोरी-छिपे उसकी बेटी से संपर्क बनाए हुए था. जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी. आरोपी लगातार निकाह का आश्वासन देता रहा. पीड़िता की मां ने बताया कि बीती एक फरवरी को आरोपी उसकी बेटी को निकाह की बात कहकर काशीपुर ले गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया और शारीरिक संबंध बनाए.
दूसरी युवती से निकाह करने जा रहा था युवक: इसके बाद वो युवती को वापस रामनगर छोड़ आया और अगले दिन निकाह करने का वादा किया, लेकिन इसके बाद आरोपी ने युवती का फोन उठाना बंद कर दिया. कुछ समय बाद जब संपर्क हुआ तो यह जानकारी सामने आई कि युवक का निकाह किसी अन्य स्थान पर एक-दो दिनों के भीतर तय हो चुका है.
युवती ने उठाया खौफनाक कदम: इस धोखे और मानसिक आघात से परेशान होकर युवती ने खौफनाक कदम उठा लिया. जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. ऐसे में परिजन आनन-फानन में उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे. फिलहाल, युवती का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
"पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और विवेचना के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे."- सुशील कुमार, प्रभारी निरीक्षक, रामनगर कोतवाली
ये भी पढ़ें-