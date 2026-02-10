ETV Bharat / state

नैनीताल जिले में निकाह का झांसा देकर युवक ने बनाए शारीरिक संबंध, युवती ने उठाया खौफनाक कदम

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में निकाह का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने फिर बाद में उसे छोड़ देने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी युवती ने खौफनाक कदम उठा लिया. जिसके बाद उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रेम जाल में फंसाकर बनाए शारीरिक संबंध: कोतवाली रामनगर के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 23 साल की बेटी को गांव के ही एक युवक ने पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया. फिर युवती से निकाह करने का वादा किया. इसी भरोसे पर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए. हालांकि, समय बीतने के साथ आरोपी लगातार निकाह को टालता रहा.

महिला का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से आरोपी चोरी-छिपे उसकी बेटी से संपर्क बनाए हुए था. जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी. आरोपी लगातार निकाह का आश्वासन देता रहा. पीड़िता की मां ने बताया कि बीती एक फरवरी को आरोपी उसकी बेटी को निकाह की बात कहकर काशीपुर ले गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया और शारीरिक संबंध बनाए.