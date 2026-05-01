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उत्तराखंड में नाबालिग लड़की पर बनाया जा रहा था धर्मांतरण का दबाव, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

हल्द्वानी: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. इस मामले पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि नाबालिग ने जब धर्मांतरण करने से मना किया तो आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि वो एआई से उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर वायरल कर देगा.

पुलिस ने बताया कि नैनीताल एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी को शिकायत मिली थी कि लालकुआं क्षेत्र में एक युवक नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा है. नैनीताल एसएसपी ने इस मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए.

इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले के जांच शुरू की. पीड़िता की तहरीर के अनुसार करीब दो महीने पहले इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी के माध्यम से आरोपी ने उससे संपर्क किया.

पीड़िता के अनुसार इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता की कुछ निजी जानकारी हासिल की. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का मोबाइल नंबर लिया और धीरे-धीरे दोनों के बीच संपर्क बढ़ता गया.