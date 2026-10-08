हापुड़ में एक करोड़ 44 लाख पुरानी करेंसी के साथ युवक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस
मेरठ बाईपास गोल चक्कर पर घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी देवेन्द्र रुहेला को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:11 PM IST
हापुड़: कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात करीब 10 बजे दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1000 और 500 के करीब 161 गड्डियां मिले, जो 1.44 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी से एक बैग और बाइक जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
एएसपी महेश कुमार के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर मेरठ बाईपास गोल चक्कर पर घेराबंदी कर पुलिस ने गाजियाबाद निवासी देवेन्द्र रुहेला पुत्र सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से नोटबंदी के दौरान बंद हुए 1000 व 500 के पुराने नोटों का जखीरा बरामद हुआ, जो एक करोड़ 44 लाख बताया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अपाची बाइक भी बरामद की है.
आरोपी यह पुरानी करेंसी देने मेरठ जा रहा था. करेंसी कहां से एकत्रित की गई थी और आगे आरोपी इस पुरानी करेंसी का क्या करते इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है. एएसपी महेश कुमार ने खबर की पुष्टी करते हुए बताया कि थाना देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान देवेंद्र रुहेला नमक बाइक सवार व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो मेरठ जा रहा था.
ओरापी के कब्जे से एक करोड़ 44 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद हुई है. मेरठ के विक्रांत श्रीवास्तव और अविनाश पांडे दो लोगों के संपर्क में आरोपी था, जिनका यह पैसा बताया जा रहा है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 10 से 15% कमीशन पर यह लोग पुरानी करेंसी को परिवर्तित करते हैं. आगे की पूछताछ जारी है. इस पूरे नेटवर्क और टीम का जल्द खुलासा किया जाएगा.
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