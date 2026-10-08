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हापुड़ में एक करोड़ 44 लाख पुरानी करेंसी के साथ युवक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

हापुड़ में पुरानी करेंसी के साथ युवक गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात करीब 10 बजे दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1000 और 500 के करीब 161 गड्डियां मिले, जो 1.44 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी से एक बैग और बाइक जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एएसपी महेश कुमार के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर मेरठ बाईपास गोल चक्कर पर घेराबंदी कर पुलिस ने गाजियाबाद निवासी देवेन्द्र रुहेला पुत्र सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से नोटबंदी के दौरान बंद हुए 1000 व 500 के पुराने नोटों का जखीरा बरामद हुआ, जो एक करोड़ 44 लाख बताया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अपाची बाइक भी बरामद की है.