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फर्जी पुलिसिया स्टंटबाज गिरफ्तार, पुलिस का रौब दिखाना पड़ा महंगा, पहुंच गया जेल

दुर्ग में एक फर्जी पुलिस वाले की गिरफ्तारी हुई है. जानिए क्या है पूरी कहानी ?

Youth Arrested in Durg
फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 10:14 PM IST

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दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पुलिस के गेटअप में लोगों को डराने वाले वाले एक युवक की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो अपनी थार गाड़ी पर पुलिस का लोगो लगाकर सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर रहा था और आम लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था.

पुलिसिया रौब दिखाकर डराने का आरोप

पूरा मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का है, जहां जुनवानी चौक के पास एक थार चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए राहगीरों की जान जोखिम में डाल रहा था. आरोपी युवक की पहचान समीर वर्मा के रूप में हुई है, जो कोहका का निवासी बताया जा रहा है. युवक ने अपनी थार गाड़ी पर अवैध रूप से पुलिस का मोनो और बोर्ड लगा रखा था, ताकि वह खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों पर धौंस जमा सके और नियमों की खुलेआम अनदेखी कर सके.

दुर्ग पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

लोगों की शिकायत पर दुर्ग पुलिस का एक्शन

स्थानीय लोगों ने जब उसकी खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी देखी, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए इलाके में घेराबंदी की और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया. जांच के दौरान यह साफ हुआ कि युवक न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था, बल्कि पुलिस विभाग की पहचान का दुरुपयोग भी कर रहा था, जो एक गंभीर अपराध है.

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी दौरान सूचना मिली थी कि एक थार चालक खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा है. मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और वाहन को जब्त कर लिया गया है-सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, दुर्ग भिलाई

पुलिस ने आरोपी की थार गाड़ी को जब्त कर लिया है और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दुर्ग पुलिस ने कहा है कि इस तरह की स्टंटबाजी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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