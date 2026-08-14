पाकिस्तानी गैंगस्टर को फॉलो कर रील को लाइक करता था बस्सी का युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग करते हुए अपराधियों को चिह्नित कर कार्रवाई की गई.
Published : August 14, 2026 at 3:17 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला विशेष टीम चित्तौड़गढ़ एवं बस्सी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सोशल मीडिया एवं साइबर गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए पाकिस्तानी गैंगस्टर को सोशल मीडिया पर फॉलो करने एवं उनकी रील लाइक करने के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. आरोपी से पुलिस आगे भी अनुसंधान कर रही है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर थानाधिकारी बस्सी प्रेम सिंह जादौन के निर्देशन में एएसआई सूरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. टीम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग करते हुए अपराधियों को चिह्नित करने के साथ ही गैंगस्टर एवं अपराधियों को फॉलो करने वालों पर नजर रखी जा रही थी. इसी दौरान एएसआई सूरज को आईबी की ओर से कुछ इनपुट मिले. इस पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को डिटेन किया, जिसने अपना नाम जगदीश मीणा पुत्र मनोहर मीणा निवासी बलदरखा थाना बस्सी बताया.
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पाकिस्तानी गैंगस्टरों की आईडी फॉलो, रील लाइक करता था: शिकायत मिल रही थी कि जगदीश ने कई बार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, अजमल गुर्जर, जफर सुपारी जैसे देश विरोधी लोगों की इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर रखा है और उनकी रील को लाइक करता है. इस पर उक्त संदिग्ध युवक के फोन की जांच की गई. इसमें शहजाद भट्टी, अजमल गुर्जर, जफर सुपारी की इंस्टा आईडी को फॉलो कर रखा था. ये लोग पाकिस्तान के गैंगस्टर से संबंध रखते हैं. इनकी ओर से सोशल साइट पर अपलोड की गई रील को लाइक भी कर रखा था. इस पर युवक जगदीश मीणा को डिटेन कर आवश्यक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया. इसके मोबाइल को जब्त किया गया है, जिसकी विशेष सतर्कता टीम से जांच करवाई जा रही है.
पहले भी हुआ था एक गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसी प्रकार से पूर्व में आईबी की सूचना पर शहजाद भट्टी, अजमल गुर्जर, जफर सुपारी पाकिस्तानी गैंगस्टर को फॉलो और लाइक करने के मामले में किरण सिंह पुत्र भगवत सिंह चौहान निवासी दौलतपुरा थाना पारसोली को भी डीएसटी चित्तौड़गढ़ की ओर से गिरफ्तार किया गया था.