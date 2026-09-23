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नाबालिग से दुष्कर्म मामले को पंचायत में दबाने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

किशोरी के असहज रहने पर मां के द्वारा पूछताछ में किशोरी ने घटना का खुलासा किया.

बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म
बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:41 PM IST

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बरेली: शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोसी द्वारा डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. किशोरी के असहज रहने पर मां के द्वारा पूछताछ में किशोरी ने घटना का खुलासा किया, जिसके बाद मां ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी गांव में पंचायत बैठाकर मामले को दबाने की कोशिश की गई और किशोरी के बालिग होने पर आरोपी के साथ उसकी शादी कराने का लिखित फैसला किया गया.

सीओ अरुण कुमार सिंह (VIDEO Credit; ETV Bharat)

सीओ अरुण कुमार सिंह के मुताबिक, किशोरी की मां ने 16 सितंबर को थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें गांव के एक युवक पर बेटी को डरा-धमकाकर अलग-अलग स्थानों पर बुलाने और उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. शिकायत में कहा गया कि लगातार शोषण के कारण किशोरी काफी परेशान थी. बेटी के व्यवहार में बदलाव देखकर मां ने उससे बात की, तब घटना की जानकारी सामने आई.

शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. इसी बीच 18 सितंबर को गांव में दोनों पक्षों की पंचायत बैठी. आरोप है कि पंचायत में किशोरी के बालिग होने के बाद आरोपी से उसकी शादी कराने का फैसला सुनाया गया. 21 सितंबर को गोद भराई और टीका की रस्म कराने की बात भी तय की गई. पंचायत के फैसले को लिखित रूप में तैयार कर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाने की बात भी कही गई.

सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 22 सितंबर को सूचना मिलने पर शीशगढ़ थाने में मुकदमा अपराध संख्या 259/24 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में दर्ज कर, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, मामले की पुष्टी होने पर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.

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