ETV Bharat / state

बरेली में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल, राशन की दुकान भी सील

आरोपी आदिल अंसारी ने प्रधानमंत्री के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Bareilly Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली : प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. भुता थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव के एक युवक ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. वहीं, राशन वितरण को लेकर हुए विवाद के बाद पूर्ति विभाग ने संबंधित राशन की दुकान को सील कर वहां रखा सरकारी खाद्यान्न भी जब्त कर लिया है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) संदीप सिंह ने बताया कि 23 जुलाई को थाना भुता क्षेत्र के गांव केसरपुर निवासी आदिल अंसारी पुत्र बाबू बख्श द्वारा प्रधानमंत्री के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना भुता में मुकदमा अपराध संख्या 322/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352, 351(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 में मुकदमा दर्ज किया गया.

आरोपी को भेजा गया जेल. (Video Credit; Bareilly Police)

सीओ ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. शनिवार को आरोपी आदिल अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

उधर, राशन वितरण को लेकर सामने आए विवाद के बाद पूर्ति विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की. प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर पाए जाने पर संबंधित राशन की दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. दुकान में मौजूद सरकारी खाद्यान्न को विभाग ने अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है. पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी बोले- एक क्षेत्र में नहीं अब पूरे प्रदेश में निकलती है कावड़ यात्रा, हरियाणा और उत्तराखंड से भी समन्वय करें अफसर

TAGGED:

BAREILLY NEWS
DEROGATORY REMARKS AGAINST PM MODI
YOUTH ARRESTED IN BAREILLY
बरेली में राशन की दुकान सील
BAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.