बरेली में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल, राशन की दुकान भी सील
आरोपी आदिल अंसारी ने प्रधानमंत्री के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:22 PM IST
बरेली : प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. भुता थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव के एक युवक ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. वहीं, राशन वितरण को लेकर हुए विवाद के बाद पूर्ति विभाग ने संबंधित राशन की दुकान को सील कर वहां रखा सरकारी खाद्यान्न भी जब्त कर लिया है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) संदीप सिंह ने बताया कि 23 जुलाई को थाना भुता क्षेत्र के गांव केसरपुर निवासी आदिल अंसारी पुत्र बाबू बख्श द्वारा प्रधानमंत्री के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना भुता में मुकदमा अपराध संख्या 322/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352, 351(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 में मुकदमा दर्ज किया गया.
सीओ ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. शनिवार को आरोपी आदिल अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
उधर, राशन वितरण को लेकर सामने आए विवाद के बाद पूर्ति विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की. प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर पाए जाने पर संबंधित राशन की दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. दुकान में मौजूद सरकारी खाद्यान्न को विभाग ने अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है. पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
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