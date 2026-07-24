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बरेली में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल, राशन की दुकान भी सील

पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Bareilly Police )